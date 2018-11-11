Aslan’a VAR’dan ekmek çıkmadı! – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Aslan’a VAR’dan ekmek çıkmadı!

    Aslan’a VAR’dan ekmek çıkmadı!
    Karşılaşmanın 35'inci dakikasında Sinan Gümüş, Kayserispor ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, penaltı bekledi. Hakem devam kararı verdi. VAR odasından gelen uyarı sonucunda pozisyon tekrar incelenirken, devam kararı geçerli sayıldı. İkinci yarının başında bu kez Henry Onyekuru ceza sahasında yerde kaldı. yine oralı olmadı. VAR'dan da ses çıkmadı.
    1. 11.11.2018
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