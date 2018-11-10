Yeni bir destan yazacak
Bugünkü maç öncesi sarı-kırmızılı ekipte, 4 sakat, 3 cezalı oyuncu var. Terim de kulübede olmayacak. Ancak bu olumsuz durum kimseyi endişelendirmiyor “Sahada 11 kişiysek tamamız. Mücadele asıl şimdi başlıyor” diyen futbolcular, 2012-2013 sezonunda Terim’siz alınan başarılı sonuçları tekrarlamak istiyor
Galibiyete hasret kaldı
Ligde son 5 maçtır galibiyet hasreti olan Galatasaray, Kayseri'de bunu sona erdirmek için sahaya çıkacak. Ligde 3 karşılaşmada Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan, Yeni Malatyaspor'a mağlup olan sarı- kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de Schalke 04 oynadığı iki maçtan 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray bu maçlarda 3 gol atabildi
Kayseri'de 7 oyuncu yok
Galatasaray kadar rakibi Kayserispor'un da sakatlarla başı dertte... Bugün tam 7 oyuncusundan yoksun maça çıkacak. Sakatlığı bulunan Sakıb, Oğuzhan, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Levent Gülen, sakatlığı tam geçmeyen Artem Kravets ve kırmızı kart cezalısı Kana Biyik forma giyemeyecek. İyileşen Lopes ile Chery ise yerini alabilecek.
Özel locada izleyecek
7 maçlık cezasının ilkini Kayseri deplasmanında çekecek olan Fatih Terim, Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı özel locadan izleyecek. Tecrübeli hoca, 2013 yılında da yine cezası nedeniyle Kayserispor deplasmanında maçı locadan takip etmişti. Terim'in yine aynı locadan yer ayırtması bekleniyor. Hasan Şaş'ın ise maça gitmeyeceği öğrenildi.
Takım Levent Şahin'e emanet
Fatih Terim'in 7 maçlık cezası süresince takımın başında yer alacak isim belli oldu. Tecrübeli teknik adamın yokluğunda Galatasaray'ı kulübede Levent Şahin temsil edecek. Ümit Davala ile Taffarel de Şahin'in yardımcılıklarını yapacak. Terim'in A Milli Takım'da da yardımcılığını üstlenen Levent Şahin, kısa bir süre Adanaspor'u da çalıştırmıştı.?
Savaş ÇORLU
- 10.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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