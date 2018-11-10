Yeni bir destan yazacak – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Yeni bir destan yazacak

    Yeni bir destan yazacak

    Bugünkü maç öncesi sarı-kırmızılı ekipte, 4 sakat, 3 cezalı oyuncu var. Terim de kulübede olmayacak. Ancak bu olumsuz durum kimseyi endişelendirmiyor “Sahada 11 kişiysek tamamız. Mücadele asıl şimdi başlıyor” diyen futbolcular, 2012-2013 sezonunda Terim’siz alınan başarılı sonuçları tekrarlamak istiyor

    sakatlıklar ve cezalılarla sarsıldı ama bu durum oyuncuların daha da çok kenetlenmesini sağladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu akşam saat 19.00'da 'a konuk olacak ve teknik heyet ile oyuncular galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Cimbom'da Emre Akbaba, Yuto Nagatomo ve Fernando sakatlıkları, Badou Ndiaye, ve Garry Rodrigues de ceza alması sebebiyle forma giyemeyecek. 7 maç men cezası alan teknik direktör de takımın başında yer alamayacak. BU duruma reaksiyon vermek isteyen oyuncular, "Sahada 11 kişiysek tamamız. Mücadele asıl şimdi başlıyor" diyerek galibiyet yemini ettiler. 2012-13 sezonunda da Terim'in Mersin maçında tribüne gönderilmesiyle patlak veren olayların ardından PFDK, o dönemde de 'a ceza yağdırmıştı. 9 maç ceza alan 'in yedek kulübesinde olmadığı o süreçte Galatasaray, 9 haftada 6 galibiyet 2 beraberlik almış sadece 'ye yenilmişti. Şimdi aynı başarılı sonuçların tekrarlanması hedefleniyor.

    Galibiyete hasret kaldı
    Ligde son 5 maçtır galibiyet hasreti olan Galatasaray, Kayseri'de bunu sona erdirmek için sahaya çıkacak. Ligde 3 karşılaşmada Bursaspor ve ile berabere kalan, 'a mağlup olan sarı- kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de Schalke 04 oynadığı iki maçtan 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray bu maçlarda 3 gol atabildi

    Kayseri'de 7 oyuncu yok
    Galatasaray kadar rakibi 'un da sakatlarla başı dertte... Bugün tam 7 oyuncusundan yoksun maça çıkacak. Sakatlığı bulunan Sakıb, Oğuzhan, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, , sakatlığı tam geçmeyen Artem Kravets ve kırmızı kart cezalısı Kana Biyik forma giyemeyecek. İyileşen Lopes ile Chery ise yerini alabilecek.

    Özel locada izleyecek
    7 maçlık cezasının ilkini Kayseri deplasmanında çekecek olan Fatih Terim, Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı özel locadan izleyecek. Tecrübeli hoca, 2013 yılında da yine cezası nedeniyle Kayserispor deplasmanında maçı locadan takip etmişti. Terim'in yine aynı locadan yer ayırtması bekleniyor. 'ın ise maça gitmeyeceği öğrenildi.

    Takım Levent Şahin'e emanet
    Fatih Terim'in 7 maçlık cezası süresince takımın başında yer alacak isim belli oldu. Tecrübeli teknik adamın yokluğunda Galatasaray'ı kulübede temsil edecek. ile Taffarel de Şahin'in yardımcılıklarını yapacak. Terim'in A 'da da yardımcılığını üstlenen , kısa bir süre Adanaspor'u da çalıştırmıştı.?

    Savaş ÇORLU
    1. 10.11.2018
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