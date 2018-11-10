Mustafa Cengiz: "G.Saray'a karşı ittifak kurdular"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'nın verdiği cezalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz Galatasaray'a karşı ittifak kurulduğunu söyledi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinin ardından aldıkları cezalarla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.
"KILIÇ ÇEKME, SAVAŞ BALTALARI ÇEKME..."
Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Sanırım bir daha, bir daha bizi sevk edecekler. Hocamızı sevk etmesinler, beni etsinler. Sanırım işler laf anlamaz, laf dinlemez noktaya geldi. Kılıç çekme, savaş baltalarını çekme gibi bir durum seziyorum." dedi.
"BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEĞİZ"
Cezaların haksız olduğunu belirten Mustafa Cengiz, "Pazartesi ya da Salı günü her türlü sorunun açık olduğu basın toplantısı düzenleyeceğiz. Biz hata yapmadık, verilen cezaları kabul etmiyoruz. Zümrüdü Anka Kuşu gibiyiz. Biz küllerimizden doğarız, Galatasaray'ı kimse engelleyemez." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'A KARŞI İTTİFAK KURULDU"
Galatasaray'a karşı ittifak kurulduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz "Galatasaray'a karşı kutsal ittifak gibi bir durum görüyoruz. Bütün taraftarımızla birlikte Galatasaray'ı hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonluklarına ulaştıracağız. Galatasaray 30 yıldır ilk kez ekonomik anlamda doğru yolda. Bu verilen cezalar eşit olmalı." açıklamasını yaptı.
"FATİH TERİM'İ YIPRATMASINLAR"
Fatih Terim ile ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, "Fatih Terim uluslararası bir marka, onu yıpratırsanız, sadece Galatasaray'ı değil Türk futbolunu yıpratırsınız." diye konuştu.
- 10.11.2018 16:53
- Güncelleme: 10.11.2018 16:58
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Mustafa Cengiz: "G.Saray'a karşı ittifak kurdular" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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