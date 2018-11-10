Kayserispor 0-3 Galatasaray
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Eksik Aslan Kayseri'yi ezdi geçti!

    Eksik Aslan Kayseri'yi ezdi geçti!

    , 'in 12.hafta mücadelesinde 'u deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

    'in 12.haftasında , 'u deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

    'ın gollerini 18. ve 75. dakikalarda Henry Onyekuru ve 88.dakikada kaydetti.

    Karşılaşmanın 83.dakikasında 'un sağ beki Tiago Lopes, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

    Galatasaray bu galibiyet ile puanını 23'e yükselterek 2.sırayı Yeni Malatyaspor'dan geri alırken Kayserispor, 12 puanda kaldı.

    Mücadele, Muslera'nın kafasından yaşadığı sakatlık sonucunda uzun süre durakladı. Hakem heyeti, maç sonuna 10 dakika uzatma ekledi.

    Galatasaray Teknik Direktörü , 'in 12. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında, Fenerbahçe maçına göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

    Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle TFF (PFDK) tarafından men cezasına çarptırılan , Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues, Kayserispor maçı kadrosunda yer alamadı.

    Galatasaray Teknik Direktörü , cezalı 3 futbolcunun ve Fenerbahçe maçında 11'de şans bulan Martin Linnes'in yerine Mariano Ferreira, Sofiane Feghouli, ve Maicon Pereira'yı ilk 11'de görevlendirdi.

    Konuk ekipte sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Fernando Reges ve da müsabakanın kadrosuna alınmadı.

    Galatasaray karşılaşmaya, Muslera, Mariano, , Ozan Kabak, , Onyekuru, Maicon, , Feghouli, Belhanda ve 11'i ile çıktı.

    Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, , Linnes, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Muğdat Çelik yer aldı.

    FATİH TERİM LOCADA

    Olaylı derbinin ardından 7 maç men cezası alan Terim, karşılaşmayı kendisine ayrılan locadan takip etti. Takımın başında sahaya yardımcı antrenör çıktı.

    KAYSERİSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

    Kayserispor ise geçen haftadaki MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre iki değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı.

    Sarı-kırmızılıların teknik direktörü , disiplinsiz davranışları nedeniyle yönetim kurul kararıyla kadro dışı kalan Kana Bıyık'ın yerine Cristian Sapunaru'ya, sakatlığı bulunan 'in yerine Olkesandr Kucher'e 11'de şans verdi.

    Ev sahibi ekip, Muammer Zülfikar Yıldırım, Lopes, Sapunaru, Kucher, Atila Turan, Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Şamil Çinaz, Rotman, Chery ve Umut Bulut ilk 11'iyle sahaya çıktı.

    TRİBÜNLER DOLDU

    Kayserispor taraftarı, Galatasaray maçında takımını yalnız bırakmadı. Tribünleri dolduran ev sahibi ekibin taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Galatasaray taraftarı da takımlarını destekledi.

    Galatasaraylı sporcular ısınma öncesi saha kenarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder 'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Atatürk posteri ile fotoğraf çektirdi.

    Her iki takım futbolcuları Dünya Lösemi Çocuklar Haftası dolasıyla lösemi tedavisi gören çocuklarla sahaya çıkarak "Hayatımız çocuklarımız" yazılı pankartı taşıdı.

    Mücadele öncesi Hakkari'de bir mühimmat deposundaki patlama sonucu şehit düşen 7 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

    1. 10.11.2018 20:58
    2. Güncelleme: 10.11.2018 20:59
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