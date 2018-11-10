Erol Bedir'den Galatasaray'a gönderme – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    'den 'a gönderme

    Erol Bedir'den Galatasaray'a gönderme

    Başkanı , 'a 3-0 yenildikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

    Başkanı , 'a 3-0 mağlup oldukları maç sonrası açıklamalar yaptı.

    ŞAMPİYON TAKIM BUNU YAPMAZ
    Erol Bedir, "Galatasaray, Avrupa dönüşü yorgun olabilir ama her pozisyonda yapmaması gereken hareketler yaptılar. Sürekli yerde yattılar. Galatasaray yorgunsa, dinlenme yeri saha değildir. Maç 45 dakika yerde geçti, şampiyonluk yaşayan takım bunu yapmamalı." diye konuştu.

    BU KADAR KOMİK ŞEY OLAMAZ
    Erol Bedir sözlerini şöyle sürdürdü: Teşvik olaylarını bugün duydum. Bu kadar komik şey olamaz. Alpaslan Baki Ertekin zaten bize sponsor olan şirketin yöneticisi. Ödemesi gereken paraydı. Biz Genel Kurul öncesinde zaten maddi çağrıda bulunmuştuk.

    1. 10.11.2018 21:25
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