Erol Bedir'den Galatasaray'a gönderme
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
ŞAMPİYON TAKIM BUNU YAPMAZ
Erol Bedir, "Galatasaray, Avrupa dönüşü yorgun olabilir ama her pozisyonda yapmaması gereken hareketler yaptılar. Sürekli yerde yattılar. Galatasaray yorgunsa, dinlenme yeri saha değildir. Maç 45 dakika yerde geçti, şampiyonluk yaşayan takım bunu yapmamalı." diye konuştu.
BU KADAR KOMİK ŞEY OLAMAZ
Erol Bedir sözlerini şöyle sürdürdü: Teşvik olaylarını bugün duydum. Bu kadar komik şey olamaz. Alpaslan Baki Ertekin zaten bize sponsor olan şirketin yöneticisi. Ödemesi gereken paraydı. Biz Genel Kurul öncesinde zaten maddi çağrıda bulunmuştuk.
- 10.11.2018 21:25
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
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selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
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BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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