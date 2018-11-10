Derbide kazanan Beşiktaş! – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Derbide kazanan !

    Derbide kazanan <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>!

    3. haftasında oynanan derbide , deplasmanda HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

    3. haftasında oynanan derbide , deplasmanda HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

    Birinci sete etkili başlayan , HDI Sigorta'nın oyun kurmasını engelledi. Rykhliuk'un etkili servisleriyle teknik molayı 12-6 önde geçen siyah-beyazlılar, seti de 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti.

    İkinci set karşılıklı ataklarla geçti. Teknik molayı 12-10 önde kapatan , çekişmeli geçen seti 25-23 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

    Üçüncü sette sarı-kırmızılı takım, Hande'nin smaçlarıyla molayı 12-9 önde kapattı. Taktik servisler atarak öne geçen HDI Sigorta, seti 25-18 kazanarak skoru 2-1'e getirdi.

    Dördüncü sette HDI Sigorta, 'ın ataklarını tekli blokta eritince teknik molayı 12-10 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, seti 25-18 kazandı ve skoru 2-2 yaptı.

    Büyük çekişmeye sahne olan tie-break setinde az hata yapan Beşiktaş, seti 15-12 kazanarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

    Salon: Burhan Felek

    Hakemler: Ramazan Demiröz, Aylin Nazire Turnaoğlu

    Galatasaray HDI Sigorta: Hande Baladın, Aslı Kalaç, , Leys, Jackson, Çağla Akın (, Cansu Çetin, Nursevil Aydınlar)

    Beşiktaş: Arelya Karasoy, Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Hümay Topaloğlu, , Merve Tanıl)

    Setler: 15-25, 23-25, 25-18, 25-18, 12-15

    Süre: 128 dakika (22, 29, 30, 28, 19)

    1. 10.11.2018 16:38
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