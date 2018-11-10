Belhanda sınırda – Fotomaç – 10 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    sınırda

    Belhanda sınırda
    maçı öncesinde 'da bir futbolcu sınırında... Younes sarı kart görmesi halinde ligin 13. haftasındaki müsabakasında forma giyemeyecek.

    Kayseri'ye 17 kişi gitti
    Galatasaray eksikler nedeniyle 'ye 17 oyuncu ile gitti. İşte o isimler: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Ahmet, Selçuk, Belhanda, Sinan, İsmail, Linnes, Ömer, Onyekuru, Yunus, Ozan, , Muğdat, Feghouli

    Celil'e piyango
    Üst üste gelen sakatlık ve cezalar yedeklerle gençlere gün doğurdu. Daha önce savunmada Ozan Kabak'a şans veren teknik heyet, Kayserispor maçına Celil Yüksel'i hazırlıyor. 20 yaşındaki oyuncunun, cezalı Ndiaye ve Donk ile sakat 'nun yokluğunda Selçuk ile birlikte ön liberoda görev alabileceği öğrenildi.

    Fedakar Linnes
    Schalke 04 maçında sakatlanan Martin Linnes de Kayseri'ye götürülecek. Norveçli oyuncunun, ağrıları olmasına rağmen eksiklerin fazlalığı nedeniyle teknik heyete 'oynamak istiyorum' dediği öğrenildi. Mertin Linnes'in tavrı takdirle karşılandı. Yine de bugün oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verilecek.
    1. 10.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Belhanda sınırda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN