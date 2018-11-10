Belhanda sınırda
Kayseri'ye 17 kişi gitti
Galatasaray eksikler nedeniyle Kayseri'ye 17 oyuncu ile gitti. İşte o isimler: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Ahmet, Selçuk, Belhanda, Sinan, İsmail, Linnes, Ömer, Onyekuru, Yunus, Ozan, Celil Yüksel, Muğdat, Feghouli
Celil'e piyango
Üst üste gelen sakatlık ve cezalar yedeklerle gençlere gün doğurdu. Daha önce savunmada Ozan Kabak'a şans veren teknik heyet, Kayserispor maçına Celil Yüksel'i hazırlıyor. 20 yaşındaki oyuncunun, cezalı Ndiaye ve Donk ile sakat Fernando'nun yokluğunda Selçuk ile birlikte ön liberoda görev alabileceği öğrenildi.
Fedakar Linnes
Schalke 04 maçında sakatlanan Martin Linnes de Kayseri'ye götürülecek. Norveçli oyuncunun, ağrıları olmasına rağmen eksiklerin fazlalığı nedeniyle teknik heyete 'oynamak istiyorum' dediği öğrenildi. Mertin Linnes'in tavrı takdirle karşılandı. Yine de bugün oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verilecek.
- 10.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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