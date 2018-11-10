Başakşehir, Rize'den 3 puanla çıktı!
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla devirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla devirdi. Medipol Başakşehir'in golleri Da Costa ve Bajic'den gelirken, Çaykur Rizespor'un golü ise Muriç'den geldi. Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 27'ye çıkarırken, Çaykur Rizespor ise 8 puanda kaldı.
1. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Visca'nın sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
20. dakikada sol kanattan Mehmet Uslu'nun ceza sahası içerisine ortasında Vedat Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.
24. dakikada Samudio'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Vedat Muric'in yerden vuruşunda, kaleye gitmekte olan topu Mert Günok yatarak kornere çeldi.
26. dakikada Visca'nın savunmayı geçtikten sonra sağdan ceza sahası içerisine ortasında, altı pas üzerindeki Napoleoni boş kaleye istediği vuruşu yapamayınca, konuk ekip mutlak golden oldu.
38. dakikada Mossoro'nun sağdan ceza sahası içerisine ortasında altı pas üzerindeki Bajic'in plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
52. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda topun başına Edin Visca geçti. Visca'nın ortasına ön direkte iyi yükselen Manuel Da Costa'nın kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp ağlarla buluştu. 0-1
64. dakikada Marcio Mossoro'nun pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Edin Visca, yerden pasını arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Rijad Bajic'e gönderdi. Bajic'in gelişine çektiği şut Çaykur Rizespor ağları ile buluştu. 0-2
79. dakikada Robin Yalçın'ın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Aminu Umar, yerden pasını penaltı noktası üzerinde bulunan Vedat Muriç'e gönderdi. Vedat Muriç'in gelişine çektiği şut kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu. 2-1
87. dakikada Rijad Bajic'in pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Arda Turan'ın çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Robin xx, Boldrin xx, Brabec xx, Saadane x, Samudio xx (Gladkyy dk. 76 x), Koray x (Ali Çamdalı dk. 45 x), Aminu xx, Mehmet xx, Orhan xx ( Süleyman dk. 64 x), Vedat xx
Yedekler: Samir, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Mustafa, Fink
Teknik Direktör: Okan Buruk
Medipol Başakşehir: Fehmi Mert xx, Clichy xx, Epureanu xx, Edinvisca xx, Costa xx (Arda dk. 66 x), Bajic xxx, İrfan Can xxx (Gökhan dk. 84 ?), Napoleoni xxx, Mahmut xx (Emre dk. 74 x), Trindade xxx, Paula Junior xxx
Yedekler: Volkan, Attamah, Adebayor, Ramadan, Jojic, Kerim Frey, Uğur
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Vedat Muriç (dk. 79) (Çaykur Rizespor), Trindade (dk. 52), Bajic (dk. 64) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Robin Yalçın, Saadane (Çaykur Rizespor), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)
- 10.11.2018 17:51
- Güncelleme: 10.11.2018 18:27
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Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Başakşehir, Rize'den 3 puanla çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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