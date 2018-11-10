Başakşehir, Rize'den 3 puanla çıktı! – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Başakşehir, Rize'den 3 puanla çıktı!

    Başakşehir, Rize'den 3 puanla çıktı!

    'in 12. haftasında deplasmanda 'u 2-1'lik skorla devirdi.

    'in 12. haftasında deplasmanda 'u 2-1'lik skorla devirdi. Medipol Başakşehir'in golleri Da Costa ve Bajic'den gelirken, Çaykur Rizespor'un golü ise Muriç'den geldi. Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 27'ye çıkarırken, Çaykur Rizespor ise 8 puanda kaldı.

    1. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Visca'nın sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

    20. dakikada sol kanattan Mehmet Uslu'nun ceza sahası içerisine ortasında Vedat Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

    24. dakikada Samudio'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Vedat Muric'in yerden vuruşunda, kaleye gitmekte olan topu Mert Günok yatarak kornere çeldi.

    26. dakikada Visca'nın savunmayı geçtikten sonra sağdan ceza sahası içerisine ortasında, altı pas üzerindeki Napoleoni boş kaleye istediği vuruşu yapamayınca, konuk ekip mutlak golden oldu.

    38. dakikada Mossoro'nun sağdan ceza sahası içerisine ortasında altı pas üzerindeki Bajic'in plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

    52. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda topun başına Edin Visca geçti. Visca'nın ortasına ön direkte iyi yükselen Manuel Da Costa'nın kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp ağlarla buluştu. 0-1

    64. dakikada Marcio Mossoro'nun pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Edin Visca, yerden pasını arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Rijad Bajic'e gönderdi. Bajic'in gelişine çektiği şut Çaykur Rizespor ağları ile buluştu. 0-2

    79. dakikada Robin Yalçın'ın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Aminu Umar, yerden pasını penaltı noktası üzerinde bulunan Vedat Muriç'e gönderdi. Vedat Muriç'in gelişine çektiği şut kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu. 2-1

    87. dakikada Rijad Bajic'in pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Arda Turan'ın çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.

    Stat: Çaykur DİDİ

    Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

    Çaykur Rizespor: Gökhan x, Robin xx, Boldrin xx, Brabec xx, Saadane x, Samudio xx (Gladkyy dk. 76 x), Koray x (Ali Çamdalı dk. 45 x), Aminu xx, Mehmet xx, Orhan xx ( Süleyman dk. 64 x), Vedat xx

    Yedekler: Samir, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Mustafa, Fink

    Teknik Direktör: Okan Buruk

    Medipol Başakşehir: Fehmi Mert xx, Clichy xx, Epureanu xx, Edinvisca xx, Costa xx (Arda dk. 66 x), Bajic xxx, İrfan Can xxx (Gökhan dk. 84 ?), Napoleoni xxx, Mahmut xx (Emre dk. 74 x), Trindade xxx, Paula Junior xxx

    Yedekler: Volkan, Attamah, Adebayor, Ramadan, Jojic, Kerim Frey, Uğur

    Teknik Direktör: Abdullah Avcı

    Goller: Vedat Muriç (dk. 79) (Çaykur Rizespor), Trindade (dk. 52), Bajic (dk. 64) (Medipol Başakşehir)

    Sarı kartlar: Robin Yalçın, Saadane (Çaykur Rizespor), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

    1. 10.11.2018 17:51
    2. Güncelleme: 10.11.2018 18:27
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