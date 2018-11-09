TFF’ye yürüyecekler – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    ’ye yürüyecekler

    <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a>’ye yürüyecekler

    taraftarı, kulüpten yapılan “kenetlen” çağrısına uydu. Sosyal medyada örgütlenen sarı-kırmızılılar, ’nin protesto edilmesi yönünde karar aldı.

    Taraftarlar, ve futbolculara verilen cezalara tepki olarak 'nin Riva'daki merkez binasına yürüyerek, siyah çelenk bırakacak.
    1. 9.11.2018
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