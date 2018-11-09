Moralsiz idman! – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Moralsiz idman!

    Moralsiz idman!

    , deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün başladı.

    04 maçının tamamında forma giyen futbolcuların nabız aralıklarına göre koşular yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından dayanıklılık idmanı gerçekleştirdiği belirtildi. Teknik heyet ve oyuncuların cezalar nedeniyle moralinin oldukça bozuk olduğu belirtildi.
    1. 9.11.2018
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