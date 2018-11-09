Hasan Şaş'tan manidar paylaşım – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    'tan manidar paylaşım

    Hasan Şaş'tan manidar paylaşım

    8 maç men cezası alan antrenörü , 'dan manidar bir paylaşım yaptı.

    antrenörü , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Hasan Şaş, Hz. Ali'nin bir sözünü paylaştı. Şaş'ın 'dan yaptığı paylaşımda "Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber, şerefinizi de kaybedersiniz." ifadelerine yer verdi.

    1. 9.11.2018 18:29
    2. Güncelleme: 9.11.2018 19:05
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