Galatasaray'dan Drogba paylaşımı
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    'dan Drogba paylaşımı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan Drogba paylaşımı

    Sarı-kırmızılılar, hayatını noktalayan eski futbolcusu için teşekkür mesajı yayımladı

    Kulübü, hayatını noktalayan eski futbolcusu için teşekkür mesajı yayımladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fildişi Sahilli yıldız oyuncu için "Bir futbolcudan çok daha ötesi. Bu güzel oyuna kazandırdığın her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

    Aktif yaşantısını 40 yaşında sonlandıran , 2012-2013 ve 2013-2014'te toplam 1,5 sezon forması giymişti.

    1. 9.11.2018 15:39
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