Galatasaray'dan Drogba paylaşımı
Sarı-kırmızılılar, futbol hayatını noktalayan eski futbolcusu için teşekkür mesajı yayımladı
Galatasaray Kulübü, futbol hayatını noktalayan eski futbolcusu Didier Drogba için teşekkür mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fildişi Sahilli yıldız oyuncu için "Bir futbolcudan çok daha ötesi. Bu güzel oyuna kazandırdığın her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.
Aktif futbol yaşantısını 40 yaşında sonlandıran Didier Drogba, 2012-2013 ve 2013-2014'te toplam 1,5 sezon Galatasaray forması giymişti.
- 9.11.2018 15:39
-
Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
elinden mi kaçırdı arkadaş adamların geldiği etkili atak sayısı bir elin parmaklarını geçmez bjk 10 atak yapıp doğru düzgün gol atmakta zorlanıyor nasıl iştir
-
Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
cascan golcüsü olmayan,nefesi kesilen BJK ve genç dinamikGENK.Çok bilelerin aldıkları golcüler neredeler acaba? Kuş elden kaçınca bakalım ne olacak
-
Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
thebarbaros ne elinden kaçırdısı yahu ! maçı izlemediniz galiba ! tesadüfi bir golle öne geçtik, adamlar dağıtacaktı, elinden kaçırmış !
Galatasaray'dan Drogba paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.