Galatasaray Tahkim Kuruluna başvurdu – Fotomaç – 09 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Tahkim Kuruluna başvurdu

    Galatasaray Tahkim Kuruluna başvurdu

    , maçında yaşanan olaylardan dolayı ceza alan ve için ’na gitti.

    , geçtiğimiz hafta oynanan - derbisinde yaşanan olaylardan dolayı sarı-kırmızılılardan Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör , futbolculardan da Ndiaye, Donk ve 'e men cezaları vermişti. Sarı-kırmızılı kulüp, Rodrigues ve Donk'un aldığı cezalar için 'na itirazlarda bulundu.
    1. 9.11.2018 17:59
    2. Güncelleme: 9.11.2018 18:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray Tahkim Kuruluna başvurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN