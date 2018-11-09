Drogba veda etti – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Drogba veda etti

    Drogba veda etti

    yıldız futbolcu , formasını giydiği 2. Futbol Ligi'nde () mücadele eden 'in 'ye 1-0 mağlup olduğu USL Kupası finalinin ardından emekli oldu.

    Önceki turlarda attığı 3 golle 'in Kupası'nda finale kalmasında önemli rol üstlenen 40 yaşındaki Drogba, takımının 'ye 1-0 mağlup olmasıyla kariyerinin son maçında kupa kaldırma şansını kaçırdı.

    Drogba, geçen mart ayında yaptığı açıklama ile USL'de sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurmuştu. yıldız, 'de yaşayan Türk iş adamı Berke Bakay'ın sahibi olduğu Phenoix Rising'ın geçen yıl ortağı da olmuştu.

    'da 1,5 sezon forma giyen , kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, , Şangay Shenhua, Montreal Impact ve son olarak Phoenix Rising formalarını giydi.

    Kulüp kariyerinde 685 maçta 300 gol ve 114 asistle oynayan Drogba, milli takımda ise 104 karşılaşmada 65 kez ağları havalandırdı.

    1. 9.11.2018 11:13
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