Albayrak ortaya çıktı! – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Albayrak ortaya çıktı!

    Albayrak ortaya çıktı!

    Başkan , İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

    Ziyarette İkinci Başkan da bulundu. Çarşamba akşamı, Terim'in katılımı ile gerçekleştirilen kriz toplantısında Albayrak'ın yer almaması "Başkan'la arası açık" dedikodularını da beraberinde getirmişti.
    1. 9.11.2018
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