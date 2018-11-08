Galatasaray'da Fernando koşulara başladı – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    'da koşulara başladı

    Galatasaray'da Fernando koşulara başladı

    'in 12'nci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    'in 12'nci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Şampiyonlar Ligi'nde 'ye karşı tam süre alan oyuncular, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu ve soğuma hareketleriyle çalışmayı tamamladı.

    Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından 2'ye 2 ve 4'e 4 dar alan oyunları gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümde ise dörde dört oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

    Öte yandan Reges, tedavisinin ardından kondisyoner eşliğinde koşulara başladı.

    Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Kayseriye hareket edecek.

    1. 8.11.2018 14:39
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