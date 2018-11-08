Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'ye karşı tam süre alan oyuncular, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu ve soğuma hareketleriyle çalışmayı tamamladı.



Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından 2'ye 2 ve 4'e 4 dar alan oyunları gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümde ise dörde dört oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.



Öte yandan Fernando Reges, tedavisinin ardından kondisyoner eşliğinde koşulara başladı.



Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Kayseriye hareket edecek.