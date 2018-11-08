Galatasaray'da Fernando koşulara başladı
Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'ye karşı tam süre alan oyuncular, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu ve soğuma hareketleriyle çalışmayı tamamladı.
Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından 2'ye 2 ve 4'e 4 dar alan oyunları gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümde ise dörde dört oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.
Öte yandan Fernando Reges, tedavisinin ardından kondisyoner eşliğinde koşulara başladı.
Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Kayseriye hareket edecek.
- 8.11.2018 14:39
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Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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