Galatasaray Kulübü: "Yolu doğru olanın yükü ağır olur" – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Kulübü: "Yolu doğru olanın yükü ağır olur"

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Kulübü: "Yolu doğru olanın yükü ağır olur"

    Başkan Cengiz ve Fatih Terim’in de katıldığı toplantıda durum değerlendirmesi yapıldı

    Yönetimi dün gece "Yolu doğru olanın yükü ağır olur" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Başkan , başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal, genel sekreter İlber Aydemir ve 'in Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelerek değerlendirmede bulunduğu toplantıda gündemdeki konuların masaya yatırıldığı kaydedidildi. Sarı-kırmızılı ekibin derbiden sonra yaşanan olaylar hakkında fikir alış verişinde bulunduğu da ifade edildi.

    1. 8.11.2018 00:24
    2. Güncelleme: 8.11.2018 01:54
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