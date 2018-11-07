Galatasaray'ın rakibi MBA Moskova
Sarı-kırmızılı basketbol takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 3. hafta maçında yarın deplasmanda Rus ekibi MBA Moskova ile karşılaşacak
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 3. hafta maçında yarın deplasmanda Rus ekibi MBA Moskova ile karşı karşıya gelecek.
Krylatskoe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.
Grupta oynadığı 2 müsabakanın birini kazanıp, birinde mağlup olan Galatasaray averajla 3. sırada yer alıyor. Yaptığı 2 karşılaşmayı kazanan Rus ekibi ise grupta lider durumda bulunuyor.
- 7.11.2018 10:22
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Galatasaray'ın rakibi MBA Moskova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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