Galatasaray'ın rakibi MBA Moskova
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'ın rakibi

    Galatasaray'ın rakibi MBA Moskova

    Sarı-kırmızılı basketbol takımı, FIBA Kadınlar B Grubu 3. hafta maçında yarın deplasmanda Rus ekibi ile karşılaşacak

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA B Grubu 3. hafta maçında yarın deplasmanda Rus ekibi ile karşı karşıya gelecek.

    Krylatskoe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

    Grupta oynadığı 2 müsabakanın birini kazanıp, birinde mağlup olan Galatasaray averajla 3. sırada yer alıyor. Yaptığı 2 karşılaşmayı kazanan Rus ekibi ise grupta lider durumda bulunuyor.

    1. 7.11.2018 10:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'ın rakibi MBA Moskova haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN