Galatasaray taraftarı Koray Şener'i unutmadı! – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    taraftarı 'i unutmadı!

    Galatasaray taraftarı Koray Şener'i unutmadı!

    , Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında 04 karşısında.

    , Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında 04 karşısında. Bu maç öncesi 'da yaşayan gurbetçiler, Galatasaray'ı yalnız bırakmadı ve stattaki yerini aldı. Galatasaraylı taraftarlar, hafta içi oynanan maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 'i unutmadı. İşte Koray Şener için açılan pankart

    1. 6.11.2018 22:32
    2. Güncelleme: 7.11.2018 02:05
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