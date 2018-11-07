Galatasaray 3 puana hasret kaldı
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    3 puana hasret kaldı

    Galatasaray 3 puana hasret kaldı

    , 'de 3, Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere son 5 müsabakada 3 puan alamadı

    , 'de 3, Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere son 5 müsabakada 3 puan alamadı. Bu müsabakalarda 3 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 7 gol gördü.

    Sezona iyi başlangıç yapan fakat daha sonra yaşanan sakatlıklar ve ileri uçtaki gol sorunları nedeniyle puan almakta zorlanan Galatasaray, son karşılaşmalarda 3 puana uzak kaldı. Süper Lig'de geride kalan 11 haftada sarı-kırmızılılar en son galibiyetini 9. haftada deplasmandaki maçından 1-0'lık skorla aldı. Aslan, daha sonra ligde oynadığı 3 müsabakada ve ile berabere kalırken, 'a ise mağlup oldu.

    Şampiyonlar Ligi'nde de grup maçında Alman temsilcisi 04 ile iki kez karşılaşan Galatasaray, Stadyumu'nda golsüz berabere kalırken, deplasmanda ise rakibine 2-0 mağlup oldu.
    Oynadığı son 5 resmi müsabakada 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Aslan, rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

    Sarı-kırmızılıların son 5 resmi maçında aldığı sonuçlar şöyle:

    19 Ekim Cuma - Galatasaray: 1 - Bursaspor: 1 (Spor Toto Süper Lig)
    24 Ekim Çarşamba - Galatasaray: 0 - Schalke 04: 0 (UEFA Şampiyonlar Ligi)
    28 Ekim Pazar - E. Yeni Malatya: 2 - Galatasaray: 0 (Spor Toto Süper Lig)
    2 Kasım Cuma - Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2 (Spor Toto Süper Lig)
    6 Kasım Salı- Schalke 04: 2 - Galatasaray: 0 (UEFA Şampiyonlar Ligi)

    1. 7.11.2018 11:22
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