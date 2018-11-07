Fatih Terim'den flaş TFF açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 mücadelesi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.
Fatih Terim: "Üçüncü, dördüncü maçlar neredeyse grubun sonunu işaret eden maçlardır. Bugün mağlubiyetin haricinde her iki sonuç da bizi grup sonuna kadar götürebilir. Biz dışarıda Lokomotiv, onlar Porto ile oynayacak. Her şey değişebilir."
Fatih Terim: "İyi bir takımla oynadığımız kesin ancak herkesin yanıldığı bir şey var: İstanbul'daki maçta pozisyona giren Schalke oldu ama oyuna giren biz olduk. Pozisyona giren, iyi oynamış gibi gözüktü. Umarım bugün pozisyona giren biz oluruz."
Fatih Terim: "Maç günü bunların sevk kararının çıkması açıkçası çok hoş olmadı. Muhakkak ki salı günleri açıklanıyor, itirazımız yok ama bu ayet değil ki, Allah'ın kanunu değil ki değişmesin. Bu insanların koyduğu bir kural."
Fatih Terim: "Madem bunu açıkladın, bir de arkasından Schalke'ye bir destek mesajı beklerdim."
- 6.11.2018 22:23
- Güncelleme: 7.11.2018 02:06
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Fatih Terim'den flaş TFF açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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