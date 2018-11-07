Domenico Tedesco: "Güzel bir maç çıkardık"
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    : "Güzel bir maç çıkardık"

    <a href="/index/domenico-tedesco?id=3df1aeba-9723-4c84-b30e-b35f503320a6" class="" rel="tag">Domenico Tedesco</a>: "Güzel bir maç çıkardık"

    bugün 04 ile oynadığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan 04 teknik direktörü basın mensuplarına maçı değerlendirdi

    Karşılaşmada başarılı olduklarını söyleyen 04 Teknik direktörü ''Şanslıydık ve iyi başladık. 'a çok bir imkan tanımadık. İkinci yarı 2-3 pozisyona daha girdik. taktiksel bir şey yapmaya çalıştı. Bu açıdan o konuda da etki yaratamadılar. Tamamen oyunumuzu sürdürdük. Oyun biraz daha yavaşlamış olsa bile güzel bir maç çıkardık. ve Onyekuru ilk maçta oynamamıştı. Kıvrak oyuncuları var. Prese karşı oyun yapabiliyorlar. Benim açımdan iyi bir takım ve maç umduğum gibi oldu." dedi.

    1. 7.11.2018 09:37
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