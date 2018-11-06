Yıldız isimden Galatasaraylı taraftarlara ilginç cevap!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Yıldız isimden Galatasaraylı taraftarlara ilginç cevap!

    Yıldız isimden Galatasaraylı taraftarlara ilginç cevap!

    G.Saraylı taraftarların gelmesi için mesajlar attığı basketbolcu Theodore, “Daha eşim Tuğba’nın parasını vermediniz niye geleyim” dedi

    sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan 'ı Jordan Theodore'u kadrosuna katacağı söylentileri sürüyor.

    Ancak ABD'li oyuncu dedikoduları kesin bir dille reddetti. Taraftarların Twitter üzerinden mesajlar attığı Theodore, "Galatasaray'a gelmemi isteyen çok fazla taraftar görüyorum. Bu sevgi için minnettarım fakat Avrupa kupasını kazandıktan sonra eşim Tuğçe'nin maaşını hala ödemeyen bir kulübe neden gitmeliyim?" cevabını verdi.

    Tuğba Taşçı, geçtiğimiz sezon EuroCup şampiyonluğu yaşayan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı kadrosunda yer alıyordu.

    1. 6.11.2018 11:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldız isimden Galatasaraylı taraftarlara ilginç cevap! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN