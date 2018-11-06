Yıldız isimden Galatasaraylı taraftarlara ilginç cevap!
G.Saraylı taraftarların gelmesi için mesajlar attığı basketbolcu Theodore, “Daha eşim Tuğba’nın parasını vermediniz niye geleyim” dedi
Basketbol sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray'ı Jordan Theodore'u kadrosuna katacağı söylentileri sürüyor.
Ancak ABD'li oyuncu dedikoduları kesin bir dille reddetti. Taraftarların Twitter üzerinden mesajlar attığı Theodore, "Galatasaray'a gelmemi isteyen çok fazla taraftar görüyorum. Bu sevgi için minnettarım fakat Avrupa kupasını kazandıktan sonra eşim Tuğçe'nin maaşını hala ödemeyen bir kulübe neden gitmeliyim?" cevabını verdi.
Tuğba Taşçı, geçtiğimiz sezon EuroCup şampiyonluğu yaşayan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı kadrosunda yer alıyordu.
- 6.11.2018 11:40
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Burak Yılmaz infiali
Toplam 6
Yorum
TAMAM TAMAM DA !... Tamam Burak hatalı ama adam bu kadar ne yaptı ki tribünler bu kadar ıslıklar adamı. Yazıktır yemeyin adamı. Gaza gelmeyelim...
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Yanal iddiasına flaş yalanlama
Toplam 6
Yorum
hsyn ali koç daha neyi beklıyosun utanmıyorsun FB bu halınden. derhal ersun hoca derhal.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 9
Yorum
sabo Trabzonspor ne kadar uğraşırsa uğtaşsın nafile ilahi adalet var asla muaffak olamazsınız asla yüzünüz gülmeyecek
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