Yaz bir destan
Sarı-kırmızılılar, kazanırsa D Grubu’nda en kötü ihtimalle 2. sıraya yükselip tur için büyük avantaj elde edecek. 23.00’teki maçı beIN SPORTS1 yayınlıyor
LİDER DE OLABİLİR
Grupta birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak topladığı 4 puanla üçüncü sırada bulunan Cimbom, kazanması halinde 5 puanı olan Schalke'yi geçerek ikinci sıraya yükselecek. Porto da evinde Lokomotiv Moskova'ya yenilirse, Galatasaray lider olacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maç, 0-0 bitmişti.
LOKOMOTIV PORTO'YA KONUK
Grubun diğer maçında lider Porto ilk üç haftada puan alamayan Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Porto'nun kazanması, Galatasaray'ın da Schalke'yi yenmesi halinde sarı-kırmızılılar son iki maçlar öncesi grup 3.'lüğünü garantileyecek. Bu takdirde ilk ikiye giremese bile UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek
100. ZAFER PEŞİNDE
Türkiye'nin Avrupa'da en başarılı takımı olan UEFA ve Süper Kupa'lı Galatasaray, Schalke karşısında 275. sınavına çıkacak. Geride kala n 274 mücadelede 99 galibiyet elde Cimbom, 72 beraberlik alırken, 103 kez ise sahadan yenik ayrıldı.
ALMAN TAKIMLARI ILE 30. KAPIŞMA
CİMBOM, Alman takımları ile 30. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında 15 kez eşleştiği Alman kulüplerine karşı bugüne kadar 29 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.?
Cimbom son 4 resmi maçını kazanamadı. Ligde Bursaspor (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) ile berabere kalıp, Evkur Malatyaspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Terim'in öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde ise Schalke ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı.?
INTER, OZAN'I GÖZETLİYOR
İnter'in Ozan Kabak'a olan ilgisi artarak sürüyor. İtalyan Calciomercato.com sitesinde yer alan haberde, Terim'in 18 yaşında takıma monte ettiği genç oyuncunun performansından övgüyle bahsedildi. İnter'in Ozan'ı izlemeye devam ettiği belirtildi.
- 6.11.2018
-
Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
-
Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
-
Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
Yaz bir destan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.