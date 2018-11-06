Yaz bir destan – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Yaz bir destan

    Yaz bir destan

    Sarı-kırmızılılar, kazanırsa D ’nda en kötü ihtimalle 2. sıraya yükselip tur için büyük avantaj elde edecek. 23.00’teki maçı beIN SPORTS1 yayınlıyor

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , D 'ndaki 4. maçında bu akşam 04'e konuk olacak. Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS1'den naklen yayınlanacak.

    LİDER DE OLABİLİR
    Grupta birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak topladığı 4 puanla üçüncü sırada bulunan Cimbom, kazanması halinde 5 puanı olan Schalke'yi geçerek ikinci sıraya yükselecek. Porto da evinde 'ya yenilirse, Galatasaray lider olacak. İki takım arasında 'da oynanan maç, 0-0 bitmişti.

    LOKOMOTIV PORTO'YA KONUK
    Grubun diğer maçında lider Porto ilk üç haftada puan alamayan Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Porto'nun kazanması, Galatasaray'ın da Schalke'yi yenmesi halinde sarı-kırmızılılar son iki maçlar öncesi grup 3.'lüğünü garantileyecek. Bu takdirde ilk ikiye giremese bile UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek

    100. ZAFER PEŞİNDE
    'nin Avrupa'da en başarılı takımı olan UEFA ve 'lı Galatasaray, Schalke karşısında 275. sınavına çıkacak. Geride kala n 274 mücadelede 99 galibiyet elde Cimbom, 72 beraberlik alırken, 103 kez ise sahadan yenik ayrıldı.

    ALMAN TAKIMLARI ILE 30. KAPIŞMA
    CİMBOM, Alman takımları ile 30. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında 15 kez eşleştiği Alman kulüplerine karşı bugüne kadar 29 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.?

    Cimbom son 4 resmi maçını kazanamadı. Ligde Bursaspor (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) ile berabere kalıp, Evkur Malatyaspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Terim'in öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde ise Schalke ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı.?

    INTER, OZAN'I GÖZETLİYOR
    İnter'in Ozan Kabak'a olan ilgisi artarak sürüyor. İtalyan Calciomercato.com sitesinde yer alan haberde, Terim'in 18 yaşında takıma monte ettiği genç oyuncunun performansından övgüyle bahsedildi. İnter'in Ozan'ı izlemeye devam ettiği belirtildi.
    1. 6.11.2018
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