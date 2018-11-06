Yangın çıkaranlar belli – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    çıkaranlar belli

    <a href="/index/yangin?id=d332ccd1-905d-49d0-aa25-5368766b46d9" class="" rel="tag">Yangın</a> çıkaranlar belli

    Olayların sorumlusunun ve Jailson olduğunu belirten Cengiz, “Disiplin kurullarının adil, doğru karar vereceğine, tahriki ve yangını çıkaranları ön plana alacağına inanıyoruz” dedi

    Başkanı , ve , ile yapılan derbi maçta çıkan olaylara ilişkin, tahrik unsurunu dikkate alarak, adil karar vermesi gerektiğini söyledi. yolculuğu öncesi açıklamalarda bulunan ve adaletten yana olduğunu belirten Başkan Cengiz, "Bu ülkede kurulu düzen var ise kurallara uymamız gerek. Disiplin kurullarının adil, doğru karar vereceğine, tahriki ve yangını çıkaranları ön plana alacağına inanıyoruz. Ceza adil ve cürüme eşit olmalı. Hukukta tahrik unsuru çok önemli" diye konuştu.

    SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR!
    Tahrik yapan isimlerin belli olduğunu söyleyen ve ile Jailson'u işaret eden Cengiz şöyle devam etti: "Yangını çıkaranların kim olduğu belli. Bir İspanyol kardeşimiz... Disiplin kurullarının, yangına bırakın benzini, dinamit atan Brezilyalı kardeşimizi, bu yangına tepki gösteren ve alevlerin yayılmasını önlemeye çalışanlarla bir tutmamasını diliyorum. Adaletli karar verileceğine inanıyorum. çıkaranla, dinamit atanla, önlemeye çalışan ve buna tepki verenleri bir tutan zihniyete aynı cezayı veremez."

    TÜRKLERİ TANIMIYORLAR
    Yabancı oyuncuların Türklerin patlama karakterini bilmediklerini kaydeden , bombalayıcı hareketlerden kaçınmak gerektiğini ifade etti. Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: "Orada 50 bin seyirci vardı. Sakın kimse sakinliğimize, efendiliğimize, tevazumuza güvenip, bizi ve seyirciyi test etmesin. Korkarım bir gün istenmeyen olay olur. Bunu tehdit gibi söylemiyorum. Yabancı pasaportlu, Türk karakterini bilmeyen bu iki kişi (olayları) ateşledi."

    ADALET BEKLİYORUZ
    Gerçekleri söylediğini vurgulayan Cengiz, "Testiyi kıran ile suyu getireni bir tutmamalısınız. Bir takımı tutabilir, bir takımın fanatiği olabiliriz. Hakem veya disiplin kurulu üyesi de olabiliriz ama adalet herkes için her zaman gerekli. disiplin kurullarının, değerli hukukçularının, bu objektif değerlendirmeyi yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

    AYDINUS ALEYHİMİZE ÇALIŞTI
    , derbi maçta görev yapan 'a da yönetimden dolayı tepki gösterdi. Aydınus'un genel olarak aleyhine kötü bir yönetim gösterdiğini ileri süren Cengiz, "Hiç hoşnut olmadık. Haksızlığa uğradık. Maç tartışmalarıyla orada kalabilirdi ancak maalesef aynı hakem bir dakika süren itişmeyi görmedi. Görseydi, maç sonu üzüntü duyduğumuz olaylar olmazdı" değerlendirmesinde bulundu.
    Mustafa Cengiz: Dilerdim ki 7-0 yenelim!

    7-0 OLSUN iSTERDiM
    ile değerli bir maç yaptıklarını belirten Cengiz, "İçinde bulunduğu durum, puan veya sıralama ne olursa olsun, karşımızda çok değerli rakibimiz var. Direndiği için 2-0'dan 2-2'ye geldi. Dilerdim ki skor 7-0'a ulaşsın, 6-0 psikozundan çıkalım" dedi

    HASAN ŞAŞ GÜNEYLİ BİR KARAKTER!
    Yaşanan olayların içinde yer alan ile ilgili soru üzerine Cengiz, ", hatalı olduğunu kabul etti. Ani olabiliyor. Güneyli bir karakter, Karataş karakteri böyle oluyor. Yabancıların vurup kaçması olmaz. Sen gerilla değilsin. Bu ayıp. Spor ahlakına yakışmadı. Maçta iki oyuncu arasında itişme oldu. Hakem onlara kart gösterseydi, olaylar olmazdı" yanıtını verdi.

    PENALTI YOK
    Muslera'nın yaptığı harekette penaltı olmadığını anlatan Cengiz, "En üzüldüğüm nokta, futbolcumuza rakip ceza sahası içinde yapılan harekette penaltı verilmemesidir. Futbolcumuza net penaltı yapıldı, tekrar incelenmedi bile" diye konuştu.

    KORKAK DEĞİLİZ
    Konuşmadıkları için eleştirildiklerine dikkati çeken Cengiz, "Sizin bulunduğunuz vakar ve asalet, her zaman her şeyi söylemenizi engeller. Bazen susmaya mecbursunuz. Bu nedenle sizi yumuşak, gevşek, korkak ve beceriksiz zannediyorlar" dedi.

    KİNLERİNİ SAKLI TUTSUNLAR
    Önlerınde çok ciddi bir maçın olduğuna dikkati çeken Cengiz, taraftarlara da seslenerek, "Bu durum için, 'Lütfen geçmişi unutalım.' demiyorum ama ona takılıp kalmayalım. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsile odaklanalım. 04 maçı var ve oraya konsantrasyon sağlansın. Taraftarlar unutmasın ancak kin ve nefrette takılıp kalmasınlar. Nefretlerini, kinlerini saklı tutsunlar, yok etmesinler, ancak takılıp kalmasınlar" diye konuştu

    VEFAT İLE İLGİSİ YOK
    Mustafa Cengiz, taraftarların, "Seni sevmeyen ölsün" şeklindeki tezahüratı vefat eden F.Bahçeli Koray Şener için yapmadığını da dile getirdi. Konuyla ilgili şunları söyledi: "Vefat eden kişiden, ne seyircinin, ne de Fenerbahçeli yöneticilerin haberi vardı. 'Seni sevmeyen ölsün' tezahüratını kasıtlı hale getirdiler. Lütfen acının üstünden prim yapmayın. Gerçekten acıyı paylaşıyoruz."

    GÖZLER TFF'DE
    Derbide yaşanan olaylar sıcaklığını korurken gözler de disiplin kurullarına çevrildi. ve arasında yaşanan gerilim, Jailson'un Faslı oyuncuya attığı tokat ile arbedeye dönüşmüştü. Hukuk Kurulu'nun bugün olaylara karışan isimleri 'ya sevk etmesi ve Perşembe günü de cezaları açıklaması bekleniyor.
    1. 6.11.2018
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