Yangın çıkaranlar belli
Olayların sorumlusunun Soldado ve Jailson olduğunu belirten Cengiz, “Disiplin kurullarının adil, doğru karar vereceğine, tahriki ve yangını çıkaranları ön plana alacağına inanıyoruz” dedi
SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR!
Tahrik yapan isimlerin belli olduğunu söyleyen ve Soldado ile Jailson'u işaret eden Cengiz şöyle devam etti: "Yangını çıkaranların kim olduğu belli. Bir İspanyol kardeşimiz... Disiplin kurullarının, yangına bırakın benzini, dinamit atan Brezilyalı kardeşimizi, bu yangına tepki gösteren ve alevlerin yayılmasını önlemeye çalışanlarla bir tutmamasını diliyorum. Adaletli karar verileceğine inanıyorum. Yangın çıkaranla, dinamit atanla, önlemeye çalışan ve buna tepki verenleri bir tutan zihniyete aynı cezayı veremez."
TÜRKLERİ TANIMIYORLAR
Yabancı oyuncuların Türklerin patlama karakterini bilmediklerini kaydeden Mustafa Cengiz, bombalayıcı hareketlerden kaçınmak gerektiğini ifade etti. Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: "Orada 50 bin seyirci vardı. Sakın kimse sakinliğimize, efendiliğimize, tevazumuza güvenip, bizi ve seyirciyi test etmesin. Korkarım bir gün istenmeyen olay olur. Bunu tehdit gibi söylemiyorum. Yabancı pasaportlu, Türk karakterini bilmeyen bu iki kişi (olayları) ateşledi."
ADALET BEKLİYORUZ
Gerçekleri söylediğini vurgulayan Cengiz, "Testiyi kıran ile suyu getireni bir tutmamalısınız. Bir takımı tutabilir, bir takımın fanatiği olabiliriz. Hakem veya disiplin kurulu üyesi de olabiliriz ama adalet herkes için her zaman gerekli. TFF disiplin kurullarının, değerli hukukçularının, bu objektif değerlendirmeyi yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
AYDINUS ALEYHİMİZE ÇALIŞTI
Mustafa Cengiz, derbi maçta görev yapan Fırat Aydınus'a da yönetimden dolayı tepki gösterdi. Aydınus'un genel olarak Galatasaray aleyhine kötü bir yönetim gösterdiğini ileri süren Cengiz, "Hiç hoşnut olmadık. Haksızlığa uğradık. Maç tartışmalarıyla orada kalabilirdi ancak maalesef aynı hakem bir dakika süren itişmeyi görmedi. Görseydi, maç sonu üzüntü duyduğumuz olaylar olmazdı" değerlendirmesinde bulundu.
7-0 OLSUN iSTERDiM
Fenerbahçe ile değerli bir maç yaptıklarını belirten Cengiz, "İçinde bulunduğu durum, puan veya sıralama ne olursa olsun, karşımızda çok değerli rakibimiz var. Direndiği için 2-0'dan 2-2'ye geldi. Dilerdim ki skor 7-0'a ulaşsın, 6-0 psikozundan çıkalım" dedi
HASAN ŞAŞ GÜNEYLİ BİR KARAKTER!
Yaşanan olayların içinde yer alan Hasan Şaş ile ilgili soru üzerine Cengiz, "Hasan Şaş, hatalı olduğunu kabul etti. Ani olabiliyor. Güneyli bir karakter, Karataş karakteri böyle oluyor. Yabancıların vurup kaçması olmaz. Sen gerilla değilsin. Bu ayıp. Spor ahlakına yakışmadı. Maçta iki oyuncu arasında itişme oldu. Hakem onlara kart gösterseydi, olaylar olmazdı" yanıtını verdi.
PENALTI YOK
Muslera'nın yaptığı harekette penaltı olmadığını anlatan Cengiz, "En üzüldüğüm nokta, futbolcumuza rakip ceza sahası içinde yapılan harekette penaltı verilmemesidir. Futbolcumuza net penaltı yapıldı, tekrar incelenmedi bile" diye konuştu.
KORKAK DEĞİLİZ
Konuşmadıkları için eleştirildiklerine dikkati çeken Cengiz, "Sizin bulunduğunuz vakar ve asalet, her zaman her şeyi söylemenizi engeller. Bazen susmaya mecbursunuz. Bu nedenle sizi yumuşak, gevşek, korkak ve beceriksiz zannediyorlar" dedi.
KİNLERİNİ SAKLI TUTSUNLAR
Önlerınde çok ciddi bir maçın olduğuna dikkati çeken Cengiz, taraftarlara da seslenerek, "Bu durum için, 'Lütfen geçmişi unutalım.' demiyorum ama ona takılıp kalmayalım. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsile odaklanalım. Schalke 04 maçı var ve oraya konsantrasyon sağlansın. Taraftarlar unutmasın ancak kin ve nefrette takılıp kalmasınlar. Nefretlerini, kinlerini saklı tutsunlar, yok etmesinler, ancak takılıp kalmasınlar" diye konuştu
VEFAT İLE İLGİSİ YOK
Mustafa Cengiz, taraftarların, "Seni sevmeyen ölsün" şeklindeki tezahüratı vefat eden F.Bahçeli Koray Şener için yapmadığını da dile getirdi. Konuyla ilgili şunları söyledi: "Vefat eden kişiden, ne seyircinin, ne de Fenerbahçeli yöneticilerin haberi vardı. 'Seni sevmeyen ölsün' tezahüratını kasıtlı hale getirdiler. Lütfen acının üstünden prim yapmayın. Gerçekten acıyı paylaşıyoruz."
GÖZLER TFF'DE
Derbide yaşanan olaylar sıcaklığını korurken gözler de disiplin kurullarına çevrildi. Soldado ve Belhanda arasında yaşanan gerilim, Jailson'un Faslı oyuncuya attığı tokat ile arbedeye dönüşmüştü. TFF Hukuk Kurulu'nun bugün olaylara karışan isimleri PFDK'ya sevk etmesi ve Perşembe günü de cezaları açıklaması bekleniyor.
- 6.11.2018
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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