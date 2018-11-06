Sinan Gümüş: "3 puan almak istedik"
Galatasaraylı yıldız maç sonu açıklamalarda bulundu.
"Son haftalar maalesef az gol buluyoruz. Biz forvetler daha çok çalışmalıyız, son vuruşlara çalışmalıyız. Bugün de mücadele ettik. Önümüze bakmamız lazım."
NDİAYE: "3 PUAN ALMAK İÇİN GELDİK"
"3 puan almak için geldik. Yapabileceğimizi biliyorduk. Schalke bizden iyi takım değil. Erken gol sinirimizi bozdu. Üzgünüz."
- 7.11.2018 01:23
- Güncelleme: 7.11.2018 01:25
-
PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
-
PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
-
PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Sinan Gümüş: "3 puan almak istedik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.