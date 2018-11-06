Sinan Gümüş: "3 puan almak istedik" – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    : "3 puan almak istedik"

    <a href="/index/sinan-gumus?id=bda08ad3-d019-4282-aa0a-f796e8b51d18" class="" rel="tag">Sinan Gümüş</a>: "3 puan almak istedik"

    yıldız maç sonu açıklamalarda bulundu.

    yıldız maç sonunda açıklamalarda bulundu. "Kesinlikle 3 puan almak istedik. Maalesef olmadı. Şanssız bir şekilde başladık, başta golü yedik. Pozisyonlara girdik değerlendiremedik, değerlendirsek 3 puan alabilirdik. Grupta zor bir duruma düştü. Üzücü bir gündü, umarım bir dahaki maç galibiyet alırız."

    "Son haftalar maalesef az gol buluyoruz. Biz forvetler daha çok çalışmalıyız, son vuruşlara çalışmalıyız. Bugün de mücadele ettik. Önümüze bakmamız lazım."

    NDİAYE: "3 PUAN ALMAK İÇİN GELDİK"
    "3 puan almak için geldik. Yapabileceğimizi biliyorduk. Schalke bizden iyi takım değil. Erken gol sinirimizi bozdu. Üzgünüz."
    1. 7.11.2018 01:23
    2. Güncelleme: 7.11.2018 01:25
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