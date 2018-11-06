PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama! – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    kararları sonrası 'den ilk açıklama!

    PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!

    , sosyal medya hesabından açıklama yayınladı

    'in yaptığı açıklama şu şekilde;

    1. 6.11.2018 16:16
    2. Güncelleme: 6.11.2018 17:31
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