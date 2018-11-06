PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı
Fatih Terim'in yaptığı açıklama şu şekilde;
- 6.11.2018 16:16
- Güncelleme: 6.11.2018 17:31
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 3
Yorum
Ayıp Yanınıza mı kalsın her zaman ki gibi
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Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
sezgin neden son dakikaya kadar bekleniyor yoksa 1 maçlık mı yayın hakkı alınıyor
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 3
Yorum
aynen devam Bu ne şimdi sadece tehdit mi? Savaş ilanı mı?
PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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