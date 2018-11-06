Mustafa Cengiz: "Rakip takım, teknik direktörüme 'mahalle kabadayısı' dedi" – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    : "Rakip takım, teknik direktörüme 'mahalle kabadayısı' dedi"

    Mustafa Cengiz: "Rakip takım, teknik direktörüme 'mahalle kabadayısı' dedi"

    Kulübü Başkanı , sevklerine sert tepki gösterdi.

    Olaylı - derbisinin ardından 'na sevk edilen isimler açıklandı. Galatasaray'da başkan 'den teknik direktör 'e kadar önemli isimler ve futbolcular, Fenerbahçe'den ise iki futbolcu 'ya sevk edildi.

    Mustafa Cengiz, maçı öncesi TRTSPOR'un sorularını yanıtladı.

    İşte Mustafa Cengiz'in o açıklamaları:

    Biz ağır konuşmasını da biliriz ama bundan imtina ediyoruz. Suskunluğumuzu yanlış anladılar. Bugüne kadar hiç ağzımızı açmadık ve buna rağmen bunlar yapıldı.

    Suskunluğumuzu pasiflik olarak gördüler. Bizim suskunluğumuz asaletimizden geliyor.

    Maça bu kadar kısa süre kala bu sevklerin yapılmasını anlamıyoruz. İnsanı hayvandan ayıran en önemli unsurlardan biri edeptir. Ateşi körükleyenlerle ateşi tepki verenler bir araya getirildi. Hakem de bu ateşi körükledi. Lütfen bu yanlıştan dönün.

    Birlik beraberliğe ihtiyacımız var ülke olarak. Lütfen atılan adımlara dikkat edelim. Galatasaray bu toplumun çok büyük bir parçasıdır. Bölücülüğe, ayrımcılığa yol açmış olursunuz. Sosyolojik olarak büyük bir ateşle oynarsınız. İnsanları birbirine düşman etmeyelim.

    Rakip takımın açıklamasında benim teknik direktörüme, yardımcı antrenörüme 'mahalle kabadayısı' dedi, bu nasıl ve nerenin jargonudur? Milleti aptal, alemi sersem zannetmesinler. Biz her şeyin farkındayız. Verilecek kararlarda çifte standart olmasın.

    Galatasaray her musibeti hayra çevirecek kabiliyete sahiptir. Doğru duran yıkılmaz.

    Federasyon bizim federasyonumuz. İyi niyetliler ve kötü niyetliler olabilir. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günlerde dikkat edelim bunlara.

    1. 6.11.2018 21:23
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