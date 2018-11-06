İşte gruptaki puan durumu!
Galatasaray, Schalke 04 deplasmanında aldığı mağlubiyetle gruptan çıkma şansını zora soktu!
Galatasaray, Schalke 04 deplasmanında aldığı mağlubiyetle gruptan çıkma şansını zora soktu! Mücadeleye, 4 puanla çıkan temsilcimiz, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak hanesine puan yazdıramadı. Schalke 04 ise maçtan önce 5 puandayken Galatasaray karşısında aldığı puanla puanını 8'e çıkardı.
Grubun bir diğer maçında ise Porto, evinde Lokomotiv Moskova'yı 4-1'le geçti. Bu maçtan önce puanı 7 olan Porto, puanını 10'a çıkardı ve gruptan çıkma şansını oldukça yükseltti. Porto, kalan maçlarda 1 puan alması halinde gruptan çıkacak.
İŞTE GÜNCEN PUAN DURUMU
Porto – 10 puan
Schalke 04 – 8 puan
Galatasaray – 4 puan
Lokomotiv Moskova – 0 puan
GRUPTA KALAN MAÇLAR
5. HAFTA
Lokomotiv Moskova – Galatasaray
Porto – Schalke 04
6.HAFTA
Galatasaray – Porto
Schalke 04 – Lokomotiv Moskova
- 7.11.2018 00:53
- Güncelleme: 7.11.2018 00:55
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
İşte gruptaki puan durumu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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