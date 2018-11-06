İşte gruptaki puan durumu! – Fotomaç – 06 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    İşte gruptaki !

    İşte gruptaki puan durumu!

    , 04 deplasmanında aldığı mağlubiyetle gruptan çıkma şansını zora soktu!

    , 04 deplasmanında aldığı mağlubiyetle gruptan çıkma şansını zora soktu! Mücadeleye, 4 puanla çıkan temsilcimiz, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak hanesine puan yazdıramadı. Schalke 04 ise maçtan önce 5 puandayken Galatasaray karşısında aldığı puanla puanını 8'e çıkardı.

    Grubun bir diğer maçında ise Porto, evinde 'yı 4-1'le geçti. Bu maçtan önce puanı 7 olan Porto, puanını 10'a çıkardı ve gruptan çıkma şansını oldukça yükseltti. Porto, kalan maçlarda 1 puan alması halinde gruptan çıkacak.

    İŞTE GÜNCEN PUAN DURUMU
    Porto – 10 puan
    Schalke 04 – 8 puan
    Galatasaray – 4 puan
    Lokomotiv Moskova – 0 puan

    GRUPTA KALAN MAÇLAR
    5. HAFTA
    Lokomotiv Moskova – Galatasaray
    Porto – Schalke 04

    6.HAFTA
    Galatasaray – Porto
    Schalke 04 – Lokomotiv Moskova

    1. 7.11.2018 00:53
    2. Güncelleme: 7.11.2018 00:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte gruptaki puan durumu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN