Galatasaray, Schalke 04 deplasmanında aldığı mağlubiyetle gruptan çıkma şansını zora soktu! Mücadeleye, 4 puanla çıkan temsilcimiz, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak hanesine puan yazdıramadı. Schalke 04 ise maçtan önce 5 puandayken Galatasaray karşısında aldığı puanla puanını 8'e çıkardı.

Grubun bir diğer maçında ise Porto, evinde Lokomotiv Moskova'yı 4-1'le geçti. Bu maçtan önce puanı 7 olan Porto, puanını 10'a çıkardı ve gruptan çıkma şansını oldukça yükseltti. Porto, kalan maçlarda 1 puan alması halinde gruptan çıkacak.

İŞTE GÜNCEN PUAN DURUMU

Porto – 10 puan

Schalke 04 – 8 puan

Galatasaray – 4 puan

Lokomotiv Moskova – 0 puan

GRUPTA KALAN MAÇLAR

5. HAFTA

Lokomotiv Moskova – Galatasaray

Porto – Schalke 04

6.HAFTA

Galatasaray – Porto

Schalke 04 – Lokomotiv Moskova