Galatasaraylı isme yabancı madde! – Fotomaç – 06 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Galatasaraylı isme yabancı madde!

    Galatasaraylı isme yabancı madde!

    Temsilcimiz ile 04 arasında oynanan karşılaşmada tribünlerden atılan cisim Galatasaraylı ismin başına isabet etti!

    Temsilcimiz ile 04 arasında oynanan karşılaşmada tribünlerden atılan cisim Galatasaraylı ismin başına isabet etti! 'da yardımcı antrenörlük görevini yürüten efsane isim , 04 tribünlerinden gelen cisimle başından yaralandı.

    ( Spor)
    1. 6.11.2018 23:46
    2. Güncelleme: 7.11.2018 01:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaraylı isme yabancı madde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN