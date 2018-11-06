Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol takımımız, Şampiyonlar Ligi'nde bugün Gelsenkirchen şehrinde FC Schalke 04 ile karşılaşacak. Bu karşılaşmayı takip edecek Almanya'daki taraftarlarımıza Gelsenkirchen Polisi'nin bazı öneri ve uyarıları bulunmaktadır:

FC Schalke 04 karşılaşması için Veltins Arena'ya gidecek Galatasaraylı taraftarlar Kuzey Tribünü'ne giriş yapamayacaklardır.

Gelsenkirchen – Buer şehir merkezini Almanya polisi merkez buluşma yeri olarak önermektedir.

Araba veya otobüsler ile Gelsenkirchen`e gelmeyi planlayan taraftarlarımız, mutlaka Schalke 04 stadının yakınlarındaki bulunan E1, E2 ve Gelsenwasser otoparklarını kullanmaları önerilmektedir. Taraftarlarımız bulunduğunuz park bölgesinden kolaylıkla Gelsenkirchen ve Gelsenkirchen - Buer şehir merkezlerine ulaşabilirler.

Gelsenkirchen - Buer şehir merkezinde bulunan "Am Springemarkt" caddesinde Galatasaraylı taraftarlarımız için bir servis noktası kurulacaktır. Orada Türkçe konuşan görevliler bulunacaktır. Taraftarlarımız merak ettiğiniz konularda görevlilere danışabilir.

Taraftarlarımız diğer merak ettiğiniz sorular için 0209 / 365 – 8888 numaralı telefon hattından yetkililere ulaşabilir, polis memurlarından yardım alabilir.

Stadyumun içinde ve dışında havai fişek / meşale kullanmak kesinlikle yasaktır. Bu yasak tüm Gelsenkirchen ilçesi için geçerlidir. Kendinizi ve çevrenizdeki insanları havai fişek kullanarak tehlikeye atmayınız. Polis yasadışı havai fişek kullananlara hemen müdahale edecektir. FC Schalke 04 Kulübü stadyuma giriş kontrolleri yapmaktadır. Üzerinizde havai fişek / meşale tespit edildiği an sizin stadyuma giriş yapma izini verilmeyecektir.

Taraftarlarımızdan Zafer kutlamaları için trafiği işgal etmemeleri istenmektedir.

Şiddete meyilli insanlardan uzak durunuz. Gelsenkirchen Polisi futbol maçının güvenli bir ortamda oynanması için her türlü önlem almıştır. Her türlü şiddete karşı hemen müdahale edilecektir. Kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar veya aykırı davranışlar kararlı şekilde takip edilecektir.

Maç günü internetten Facebook'taki "Polizei NRW Gelsenkirchen" ve Twitter'daki "Polizei NRW GE" hesabınızdan Gelsenkirchen`e seyahatiniz hakkında bilgi alabilirsiniz. Futbol karşılaşması ile ilgili bilgileri ise yine Facebook'taki "FC Schalke 04" veya Twitter'daki "FC Schalke 04" hesabınızdan takip edebilirsiniz."