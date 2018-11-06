Galatasaray'dan taraftarlara bilgilendirme!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'dan taraftarlara bilgilendirme!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan taraftarlara bilgilendirme!

    Bu akşam deplasmanına çıkacak olan , resmi sitesinden bir bildiri yayınladı

    'dan yapılan açıklama şu şekilde;

    " takımımız, Şampiyonlar Ligi'nde bugün Gelsenkirchen şehrinde FC 04 ile karşılaşacak. Bu karşılaşmayı takip edecek 'daki taraftarlarımıza 'nin bazı öneri ve uyarıları bulunmaktadır:

    FC 04 karşılaşması için Veltins Arena'ya gidecek Galatasaraylı taraftarlar Kuzey Tribünü'ne giriş yapamayacaklardır.

    Gelsenkirchen – Buer şehir merkezini polisi merkez buluşma yeri olarak önermektedir.

    Araba veya otobüsler ile Gelsenkirchen`e gelmeyi planlayan taraftarlarımız, mutlaka Schalke 04 stadının yakınlarındaki bulunan E1, E2 ve Gelsenwasser otoparklarını kullanmaları önerilmektedir. Taraftarlarımız bulunduğunuz park bölgesinden kolaylıkla Gelsenkirchen ve Gelsenkirchen - Buer şehir merkezlerine ulaşabilirler.

    Gelsenkirchen - Buer şehir merkezinde bulunan "Am Springemarkt" caddesinde Galatasaraylı taraftarlarımız için bir servis noktası kurulacaktır. Orada Türkçe konuşan görevliler bulunacaktır. Taraftarlarımız merak ettiğiniz konularda görevlilere danışabilir.

    Taraftarlarımız diğer merak ettiğiniz sorular için 0209 / 365 – 8888 numaralı telefon hattından yetkililere ulaşabilir, polis memurlarından yardım alabilir.

    Stadyumun içinde ve dışında / meşale kullanmak kesinlikle yasaktır. Bu yasak tüm Gelsenkirchen ilçesi için geçerlidir. Kendinizi ve çevrenizdeki insanları kullanarak tehlikeye atmayınız. Polis yasadışı havai fişek kullananlara hemen müdahale edecektir. FC Schalke 04 Kulübü stadyuma giriş kontrolleri yapmaktadır. Üzerinizde havai fişek / meşale tespit edildiği an sizin stadyuma giriş yapma izini verilmeyecektir.

    Taraftarlarımızdan Zafer kutlamaları için trafiği işgal etmemeleri istenmektedir.

    Şiddete meyilli insanlardan uzak durunuz. maçının güvenli bir ortamda oynanması için her türlü önlem almıştır. Her türlü şiddete karşı hemen müdahale edilecektir. Kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar veya aykırı davranışlar kararlı şekilde takip edilecektir.

    Maç günü internetten Facebook'taki "Polizei Gelsenkirchen" ve Twitter'daki "Polizei GE" hesabınızdan Gelsenkirchen`e seyahatiniz hakkında bilgi alabilirsiniz. Futbol karşılaşması ile ilgili bilgileri ise yine Facebook'taki "FC Schalke 04" veya Twitter'daki "FC Schalke 04" hesabınızdan takip edebilirsiniz."

    1. 6.11.2018 14:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan taraftarlara bilgilendirme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN