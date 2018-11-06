UEFA Gençlik Ligi D grubu 4. maçında Galatasaray, deplasmanda Schalke'yi 2-1 mağlup etti ve ikinci sıraya yükseldi.

Galatasaray'ın golleri Ali Yavuz Kol ve Mustafa Kapı'dan geldi. Ali Yavuz kol bir de penaltı kaçırdı. Schalke'nin tek golü Biskup'tan geldi.

Grupta Porto, Galatasaray, Lomotiv Moskova 7 puanda yer alırken Schalke 1 puanla sonuncu sırada yer aldı.