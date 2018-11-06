Galatasaray, Schalke 04'ü devirdi!
UEFA Gençlik Ligi D grubu 4. maçında Galatasaray, deplasmanda Schalke'yi 2-1 mağlup etti ve ikinci sıraya yükseldi.
UEFA Gençlik Ligi D grubu 4. maçında Galatasaray, deplasmanda Schalke'yi 2-1 mağlup etti ve ikinci sıraya yükseldi.
Galatasaray'ın golleri Ali Yavuz Kol ve Mustafa Kapı'dan geldi. Ali Yavuz kol bir de penaltı kaçırdı. Schalke'nin tek golü Biskup'tan geldi.
Grupta Porto, Galatasaray, Lomotiv Moskova 7 puanda yer alırken Schalke 1 puanla sonuncu sırada yer aldı.
- 6.11.2018 22:15
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
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