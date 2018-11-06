Galatasaray, Schalke 04'ü devirdi! – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    , 04'ü devirdi!

    Galatasaray, Schalke 04'ü devirdi!

    D grubu 4. maçında , deplasmanda 'yi 2-1 mağlup etti ve ikinci sıraya yükseldi.

    D grubu 4. maçında , deplasmanda 'yi 2-1 mağlup etti ve ikinci sıraya yükseldi.

    Galatasaray'ın golleri Kol ve Mustafa Kapı'dan geldi. Ali Yavuz kol bir de penaltı kaçırdı. Schalke'nin tek golü Biskup'tan geldi.

    Grupta Porto, Galatasaray, Lomotiv 7 puanda yer alırken Schalke 1 puanla sonuncu sırada yer aldı.

    1. 6.11.2018 22:15
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