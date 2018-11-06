Galatasaray, MoraBanc Andorra'ya konuk oluyor
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Galatasaray, 'ya konuk oluyor

    Galatasaray, MoraBanc Andorra'ya konuk oluyor

    Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, ULEB A Grubu 6. hafta maçında yarın Andorra temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek

    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB A Grubu 6. hafta maçında yarın deplasmanda Andorra temsilcisi ile karşılaşacak.

    Andorra La Vella şehrindeki Poliesportiu d'Andorra Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

    Grupta 2 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 4. sırada yer alıyor. MoraBanc Andorra ise 3. sırada bulunuyor.

    1. 6.11.2018 10:32
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