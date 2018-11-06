Galatasaray, MoraBanc Andorra'ya konuk oluyor
Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında yarın Andorra temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında yarın deplasmanda Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra ile karşılaşacak.
Andorra La Vella şehrindeki Poliesportiu d'Andorra Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Grupta 2 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 4. sırada yer alıyor. MoraBanc Andorra ise 3. sırada bulunuyor.
- 6.11.2018 10:32
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Burak Yılmaz infiali
Toplam 5
Yorum
berkan Bu takımdan HAMİ ŞOTA FATİH GÖKDENİZ gibi yıldızlar geçti benim izlediğim.Hamiyi takımdan kovdular gene senin yaptığını yapmadı.
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Fatih Terim, Eren’i sildi
Toplam 1
Yorum
Mert bu adamı kim GS'ye aldıysa. bu adamı halı sahada ilk onbire almazlar. Nasıl oldu da böyle büyük bir kulübe hemde forvet olarak alınıyor.
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Beşiktaş'ta Genk mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
1903 Fark yeriz guruptan da cikmamiz imkansız. Tas gibi takimi parçalayip satan Baskan'in eseridir bu. Onca para nereye gitti Baskan?
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