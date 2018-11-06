Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. Maçı'nda karşı karşıya geldiği Schalke 04 mücadelesine Fernando Muslera'nın ilk dakikalarda yediği hatalı gol damga vurmuş durumda.

4.dakikada Schalke 04'ün geliştirdiği bir hızlı hücumda savunma arkasına atılan top sonrası Muslera, kalesinden açılarak topu kontrol etmek istedi. Burgstaller'in presi sonrasında topu kontrol edemeyen Muslera, ceza sahasının dışına çıkması ile birlikte topun kontrolünü ele Burgstaller düzgün bir vuruşla golü Galatasaray ağlarına gönderdi.

(Ayrıntılar az sonra...)

(Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır)