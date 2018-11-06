Fernando Muslera'dan büyük hata!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Schalke 04 maçına Muslera'nın yediği hatalı gol damga vurdu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. Maçı'nda karşı karşıya geldiği Schalke 04 mücadelesine Fernando Muslera'nın ilk dakikalarda yediği hatalı gol damga vurmuş durumda.
4.dakikada Schalke 04'ün geliştirdiği bir hızlı hücumda savunma arkasına atılan top sonrası Muslera, kalesinden açılarak topu kontrol etmek istedi. Burgstaller'in presi sonrasında topu kontrol edemeyen Muslera, ceza sahasının dışına çıkması ile birlikte topun kontrolünü ele Burgstaller düzgün bir vuruşla golü Galatasaray ağlarına gönderdi.
(Ayrıntılar az sonra...)
(Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır)
- 6.11.2018 23:28
- Güncelleme: 6.11.2018 23:46
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Fernando Muslera'dan büyük hata! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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