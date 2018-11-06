Fernando Muslera'dan büyük hata!
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    06 Kasım 2018, Salı
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    'dan büyük hata!

    Fernando Muslera'dan büyük hata!

    'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 04 maçına Muslera'nın yediği hatalı gol damga vurdu.

    'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. Maçı'nda karşı karşıya geldiği 04 mücadelesine 'nın ilk dakikalarda yediği hatalı gol damga vurmuş durumda.

    4.dakikada Schalke 04'ün geliştirdiği bir hızlı hücumda savunma arkasına atılan top sonrası Muslera, kalesinden açılarak topu kontrol etmek istedi. Burgstaller'in presi sonrasında topu kontrol edemeyen Muslera, ceza sahasının dışına çıkması ile birlikte topun kontrolünü ele Burgstaller düzgün bir vuruşla golü Galatasaray ağlarına gönderdi.

    (Ayrıntılar az sonra...)

    (Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır)

    1. 6.11.2018 23:28
    2. Güncelleme: 6.11.2018 23:46
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