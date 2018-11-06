Fatih Terim'den kafa karıştıran açıklama!
Galatasaray Tenik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04'e 2-0 kaybedilen mücadele sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Terim yaptığı açıklamada, "UEFA'nın bize vereceği ya da vermeyeceği izinle ya da ceza ile daha farklı planlamalar yapacağız" ifadelerini kullanırken, bu cümlesi kafalarda soru işaretleri oluşturdu.
"İlk yarı Şampiyonlar Ligi'ne uygun oynadık. Devler Ligi'nde böyle oynanıyor, en az. Şu 3-4 maça baktığımda herhalde, bu kadar enteresan golleri kaçıran biziz, acayip golleri de yiyen biziz."
"İlk yarıda bulduğumuz birkaç pozisyonu değerlendiremedik. İkinci yarı gole kadar belki ama golden sonra kırıldık açıkçası, kırılgan bir takım olduk. Oyunu da bıraktık. Schalke'yi tebrik ediyorum."
"Şampiyonlar Ligi'nde buraları oynamak için finans, teknik kadro açısından en iyi planlamayı yapmak lazım. İlk yarı belki ama ikinci yarı kazanacak, skoru değiştirecek oyunu oynamadık."
"Kıran kırana bir maç olacak. Olmaz mı, futbolda her şey var. UEFA'yı kazanabilmek için Lokomotiv'e yenilmememiz yeter. O düşünceyle oynayacağız, ama hayallerimiz düşüncelerimiz her zaman devam edecek."
"UEFA'nın bize vereceği ya da vermeyeceği izinle ya da ceza ile daha farklı planlamalar yapacağız."
- 7.11.2018 01:18
- Güncelleme: 7.11.2018 01:18
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Fatih Terim'den kafa karıştıran açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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