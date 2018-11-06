Fatih Terim'den flaş TFF açıklaması! – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    'den flaş açıklaması!

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'den flaş <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a> açıklaması!

    Galatasaray Teknik Direktörü , UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 04 mücadelesi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

    : "Bu ayet değil ki değişmesin. İnsanların koyduğu kural. Merak etme sabahta verebilirsin yani. Madem bunu maça 4 saat kala açıkladın. Bir de arkasından federasyondan 'ye destek mesajı beklerdim ki tam dört dörtlük olsun."

    : "Üçüncü, dördüncü maçlar neredeyse grubun sonunu işaret eden maçlardır. Bugün mağlubiyetin haricinde her iki sonuç da bizi grup sonuna kadar götürebilir. Biz dışarıda Lokomotiv, onlar Porto ile oynayacak. Her şey değişebilir."

    Fatih Terim: "İyi bir takımla oynadığımız kesin ancak herkesin yanıldığı bir şey var: 'daki maçta pozisyona giren oldu ama oyuna giren biz olduk. Pozisyona giren, iyi oynamış gibi gözüktü. Umarım bugün pozisyona giren biz oluruz."

    Fatih Terim: "Maç günü bunların sevk kararının çıkması açıkçası çok hoş olmadı. Muhakkak ki salı günleri açıklanıyor, itirazımız yok ama bu ayet değil ki, Allah'ın kanunu değil ki değişmesin. Bu insanların koyduğu bir kural."

    Fatih Terim: "Madem bunu açıkladın, bir de arkasından Schalke'ye bir destek mesajı beklerdim."
    1. 6.11.2018 22:23
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