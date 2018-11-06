Fatih Terim, Eren’i sildi
Derbide ısınırken sakatlandı
Eren Derdiyok, Fenerbahçe derbisinde de ilk 11'de olmasına rağmen, ısınma sırasında 'adalesinde ağrıları olduğunu' söyleyince maça dakikalar kala kadrodan çıkarılmıştı. Porto deplasmanında da aynı gerekçeyle forma giymeyen Eren'i Terim tribüne göndermeyerek, kulübede oturtmuştu.
Tolga'nın da biletini kesmişti
Terim, sezon başında Tolga Ciğerci'yi de olumsuz tavırları nedeniyle takımdan göndermişti. Tecrübeli orta saha, ayak parmağındaki ağrılarını bahane edip idmanlara katılmayınca sözleşmesi feshedildi. Tolga daha sonra F.Bahçe'ye gitti.
- 6.11.2018
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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