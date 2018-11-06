Fatih Terim, Eren’i sildi – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    , Eren’i sildi

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>, Eren’i sildi
    Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları geçmeyen Emre Akbaba, Yuto Nagatomo ve 'nun yanı sıra , 'ya götürülmedi. Özellikle Eren'in kadroda yer almaması dikkat çekerken, 'in bu oyuncuyu son dönemdeki isteksiz tavırları nedeniyle 'da bıraktığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Eren'i artık gözden çıkardığı belirtiliyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan gurbetçi forvet ile haziran beklenmeden devre arasında büyük olasılıkla yollar ayrılacak.

    Derbide ısınırken sakatlandı
    Eren Derdiyok, derbisinde de ilk 11'de olmasına rağmen, ısınma sırasında 'adalesinde ağrıları olduğunu' söyleyince maça dakikalar kala kadrodan çıkarılmıştı. Porto deplasmanında da aynı gerekçeyle forma giymeyen Eren'i Terim tribüne göndermeyerek, kulübede oturtmuştu.

    Tolga'nın da biletini kesmişti
    Terim, sezon başında 'yi de olumsuz tavırları nedeniyle takımdan göndermişti. Tecrübeli orta saha, ayak parmağındaki ağrılarını bahane edip idmanlara katılmayınca sözleşmesi feshedildi. Tolga daha sonra F.Bahçe'ye gitti.
    1. 6.11.2018
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