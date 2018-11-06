Coşkulu karşılama – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Coşkulu karşılama

    Coşkulu karşılama
    maçı için 'ya giden G.Saray coşkuyla karşılandı. Düsseldorf Havalimanı'na gelen çok sayıda gurbetçi, ve oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Başkan ile 2. başkan Abdurrahim Albayrak da kafilede yer aldı. Takım otobüsle kalacağı otele gitti.

    Kafilede 20 futbolcu yer aldı
    kafilesinde şu oyuncular yer aldı: Muslera, Mariano, Maicon, , , Rodrigues, , Belhanda, , İsmail Çipe, Linnes, Donk, Ndiaye, , Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat ve Sofiane Feghouli

    Schalke'de 3 eksik var
    Rakip 'de birinci kaleci Ralf Fahrmann ile Mendyl ve Cedric Teuchert, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Schalke'nin hocası Domenico Tedesco, "Takım iyi durumda. Kendimize inanmaya devam edersek başarı gelecektir" dedi.

    Collum uğurlu geliyor
    'nın maça atadığı William Collum, G.Saray'a uğurlu geliyor. Sarı-kırmızılılar bugüne dek 4 maçını yöneten İskoç hakem ile 2 galibiyet elde ederken, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Collum, 19 sarı+1 kırmızı kart kullandı.
    1. 6.11.2018
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