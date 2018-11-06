Coşkulu karşılama
Kafilede 20 futbolcu yer aldı
Almanya kafilesinde şu oyuncular yer aldı: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Rodrigues, Selçuk İnan, Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Linnes, Donk, Ndiaye, Ömer Bayram, Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat ve Sofiane Feghouli
Schalke'de 3 eksik var
Rakip Schalke'de birinci kaleci Ralf Fahrmann ile Mendyl ve Cedric Teuchert, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Schalke'nin hocası Domenico Tedesco, "Takım iyi durumda. Kendimize inanmaya devam edersek başarı gelecektir" dedi.
Collum uğurlu geliyor
UEFA'nın maça atadığı William Collum, G.Saray'a uğurlu geliyor. Sarı-kırmızılılar bugüne dek 4 maçını yöneten İskoç hakem ile 2 galibiyet elde ederken, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Collum, 19 sarı+1 kırmızı kart kullandı.
- 6.11.2018
-
Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
-
Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
-
Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
Coşkulu karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.