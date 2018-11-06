Almanya'da Galatasaray heyecanı
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    06 Kasım 2018, Salı
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    'da heyecanı

    Almanya'da Galatasaray heyecanı

    taraftarları bu akşam 04 ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi 'da renkli görüntüler oluşturuyor

    Sarı-kırmızılı taraftarlar Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak 04 maçı öncesi Gelsenkirchen sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Heyecanla maç saatini bekleyen bir taraftarı, maç için 'ya geldiğini belirterek, "Bu akşamki maç zor ama hayırlısı. Nasıl bir futbol oynayacağız bakalım. İlk 20 dakika çok önemli" dedi.

    Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, TSİ 23.00'te Schalke 04'e konuk olacak.

    1. 6.11.2018 15:17
    2. Güncelleme: 6.11.2018 16:31
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