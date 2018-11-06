Almanya'da Galatasaray heyecanı
Galatasaray taraftarları bu akşam Schalke 04 ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Almanya'da renkli görüntüler oluşturuyor
Sarı-kırmızılı taraftarlar Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Schalke 04 maçı öncesi Gelsenkirchen sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Heyecanla maç saatini bekleyen bir Galatasaray taraftarı, maç için Almanya'ya geldiğini belirterek, "Bu akşamki maç zor ama hayırlısı. Nasıl bir futbol oynayacağız bakalım. İlk 20 dakika çok önemli" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, TSİ 23.00'te Schalke 04'e konuk olacak.
- 6.11.2018 15:17
- Güncelleme: 6.11.2018 16:31
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Toplam 1
Yorum
maho ben söyledin Sivas hocanın biletini keser diye bir de Sivas çok faul yapıyor buna da bir çare bulması lazım yeni hocanın
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sam Baskan korkudan ne yapacagini sasirmis her gun bagiriyor ama gerek yok korkma fazla ceza vermezler BJK li olsaydi en buyuk ceza kesilirdi
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Toplam 1
Yorum
ged 61 burak bu hareketi yapınca öfke onun üzerine yıkıldı ve ünal karaman kendini kurtardı..yoksa bu maçın burak dahil tüm günahı ünal ın...
Almanya'da Galatasaray heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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