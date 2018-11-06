Sarı-kırmızılı taraftarlar Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Schalke 04 maçı öncesi Gelsenkirchen sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Heyecanla maç saatini bekleyen bir Galatasaray taraftarı, maç için Almanya'ya geldiğini belirterek, "Bu akşamki maç zor ama hayırlısı. Nasıl bir futbol oynayacağız bakalım. İlk 20 dakika çok önemli" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, TSİ 23.00'te Schalke 04'e konuk olacak.