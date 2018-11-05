Schalke Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    <a href="/index/schalke?id=b6b24e40-74c0-497a-b187-4813a95f411f" class="" rel="tag">Schalke</a> <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz , deplasmanına çıkıyor. Peki bu maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr'de...

    Devler Ligi'nde sarı-kırmızılılar 4. hafta maçında Almanya'ya 'ye konuk oluyor.

    6 Kasım Salı günü 04'ün sahası Veltins Arena'da oynanacak Schalke-Galatasaray maçı saat 23.00'da oynanacak. Bu dev maç Bein Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

    Schalke maçı öncesi D Grubu'nda temsilcimiz 'ın 4 puanı bulunurken, Schalke'nin ise 5 puanı bulunuyor. D Grubu'nda lider Porto'nun 7, sonuncu 'nın ise puanı bulunmuyor.

    FATİH TERİM'DEN TAKIMA UYARI!

    Derbide 2-0'lık skorun korunamaması ve son maçlarda rakiplere verilen kolay pozisyonlar için özel çalışmalar yaptıran İmparator, 'Devler Ligi hata kaldırmaz' uyarısı yaptı.

    Her zaman her şartta 'hücum' felsefesini savunan , Schalke maçı öncesi savunmayı merceğe aldı. Nedeni ise yenilen kolay goller. derbisinde tüm istatistiklerde üstün olmalarına rağmen 2-0'lık skorun korunamamasına çok kızan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, aynı hataların Schalke önünde tekrarlanmaması için harekete geçti. Defansa özel çalışmalar yaptıran İmparator, özellikle gereksiz top kayıplarına dikkat çekerek, "Savunmadan çıkarken pas seçimini iyi yapın, asla riske girmeyin. Devler Ligi hata kaldırmaz" uyarısında bulundu. Terim'in savunmanın göbeğinde ile ikilisini bozması beklenmezken, formda Martin Linnes yine sağ bekte olacak. Sol bekte ise ile Mariano arasında tercih yapacak olan 'in Ömer'e şans vermesi bekleniyor.

    PENALTI İKAZI

    Çabukluğu ve hırsıyla Maicon'u kulübeye yollayan Ozan'ın en önemli zaafı 'kolay penaltı' yaptırması. Terim, genç isim den yarın sahada daha sakin ve akıllı olmasını istedi.

    TOPLU HÜCUM

    Aslan, toplu hücum, toplu defans prensibi ile sahada olacak. Rakip ataktayken herkes topun arkasına geçip, savunma yapacak. Bekler ataklarda, stoperler ise kornerlerde ileri çıkacak.

    OLMAK YA DA OLMAMAK…

    Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç maçta 4 puan toplayan Cimbom, grupta 3'üncü sırada yer alıyor. Schalke karşısında alınacak bir yenilgi Aslan'ın ilk iki şansını oldukça azaltacak. Bu nedenle yarınki sınava 'olmak ya da olmamak' gözüyle bakılıyor. Fatih Terim, "Derbi geride kaldı. Artık her şeyinizle Schalke'ye konsantre olun. Kazanamasak bile yenilmemeliyiz" sözleriyle Florya'da oyuncularını motive ediyor. Sarı-kırmızılı takım, 'de 3 maçtır kalesini kapatamıyor. (Bursaspor 1-1, 0-2, 2-2). Schalke ile 0-0 biten ilk maçta da rakibe 8 şut pozisyonu verildi. Schalke de Galatasaray gibi savunmada sıkıntılı. Alman ekibi, bu sezon Bundesliga'da 10 maçın sadece 3'ünde gol yemedi. Diğer 7 maçta kalesinde 12 gol gördü.

    İŞTE GALATASARAY'IN SCHALKE MAÇI MUHTEMEL 11'İ

    Muslera, , Maicon, , Linnes, Donk, Ndiaye, Rodrigues, , Onyekuru,

    1. 5.11.2018 09:37
    2. Güncelleme: 5.11.2018 09:40
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