Schalke Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Schalke deplasmanına çıkıyor. Peki bu maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr'de...
Devler Ligi'nde sarı-kırmızılılar 4. hafta maçında Almanya'ya Schalke'ye konuk oluyor.
6 Kasım Salı günü Schalke 04'ün sahası Veltins Arena'da oynanacak Schalke-Galatasaray maçı saat 23.00'da oynanacak. Bu dev maç Bein Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Schalke Galatasaray maçı öncesi D Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'ın 4 puanı bulunurken, Schalke'nin ise 5 puanı bulunuyor. D Grubu'nda lider Porto'nun 7, sonuncu Lokomotiv Moskova'nın ise puanı bulunmuyor.
FATİH TERİM'DEN TAKIMA UYARI!
Derbide 2-0'lık skorun korunamaması ve son maçlarda rakiplere verilen kolay pozisyonlar için özel çalışmalar yaptıran İmparator, 'Devler Ligi hata kaldırmaz' uyarısı yaptı.
Her zaman her şartta 'hücum' felsefesini savunan Fatih Terim, Schalke maçı öncesi savunmayı merceğe aldı. Nedeni ise yenilen kolay goller. Fenerbahçe derbisinde tüm istatistiklerde üstün olmalarına rağmen 2-0'lık skorun korunamamasına çok kızan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, aynı hataların Schalke önünde tekrarlanmaması için harekete geçti. Defansa özel çalışmalar yaptıran İmparator, özellikle gereksiz top kayıplarına dikkat çekerek, "Savunmadan çıkarken pas seçimini iyi yapın, asla riske girmeyin. Devler Ligi hata kaldırmaz" uyarısında bulundu. Terim'in savunmanın göbeğinde Ozan Kabak ile Serdar Aziz ikilisini bozması beklenmezken, formda Martin Linnes yine sağ bekte olacak. Sol bekte ise Ömer Bayram ile Mariano arasında tercih yapacak olan Fatih Terim'in Ömer'e şans vermesi bekleniyor.
PENALTI İKAZI
Çabukluğu ve hırsıyla Maicon'u kulübeye yollayan Ozan'ın en önemli zaafı 'kolay penaltı' yaptırması. Terim, genç isim den yarın sahada daha sakin ve akıllı olmasını istedi.
TOPLU HÜCUM
Aslan, toplu hücum, toplu defans prensibi ile sahada olacak. Rakip ataktayken herkes topun arkasına geçip, savunma yapacak. Bekler ataklarda, stoperler ise kornerlerde ileri çıkacak.
OLMAK YA DA OLMAMAK…
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç maçta 4 puan toplayan Cimbom, grupta 3'üncü sırada yer alıyor. Schalke karşısında alınacak bir yenilgi Aslan'ın ilk iki şansını oldukça azaltacak. Bu nedenle yarınki sınava 'olmak ya da olmamak' gözüyle bakılıyor. Fatih Terim, "Derbi geride kaldı. Artık her şeyinizle Schalke'ye konsantre olun. Kazanamasak bile yenilmemeliyiz" sözleriyle Florya'da oyuncularını motive ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 3 maçtır kalesini kapatamıyor. (Bursaspor 1-1, Yeni Malatyaspor 0-2, Fenerbahçe 2-2). Schalke ile 0-0 biten ilk maçta da rakibe 8 şut pozisyonu verildi. Schalke de Galatasaray gibi savunmada sıkıntılı. Alman ekibi, bu sezon Bundesliga'da 10 maçın sadece 3'ünde gol yemedi. Diğer 7 maçta kalesinde 12 gol gördü.
İŞTE GALATASARAY'IN SCHALKE MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Ömer Bayram, Maicon, Ozan Kabak, Linnes, Donk, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Onyekuru, Sinan Gümüş
- 5.11.2018 09:37
- Güncelleme: 5.11.2018 09:40
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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