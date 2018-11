Devler Ligi'nde sarı-kırmızılılar 4. hafta maçında Almanya'ya Schalke'ye konuk oluyor.

6 Kasım Salı günü Schalke 04'ün sahası Veltins Arena'da oynanacak Schalke-Galatasaray maçı saat 23.00'da oynanacak. Bu dev maç Bein Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Schalke Galatasaray maçı öncesi D Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'ın 4 puanı bulunurken, Schalke'nin ise 5 puanı bulunuyor. D Grubu'nda lider Porto'nun 7, sonuncu Lokomotiv Moskova'nın ise puanı bulunmuyor.

FATİH TERİM'DEN TAKIMA UYARI!

Derbide 2-0'lık skorun korunamaması ve son maçlarda rakiplere verilen kolay pozisyonlar için özel çalışmalar yaptıran İmparator, 'Devler Ligi hata kaldırmaz' uyarısı yaptı.

Her zaman her şartta 'hücum' felsefesini savunan Fatih Terim, Schalke maçı öncesi savunmayı merceğe aldı. Nedeni ise yenilen kolay goller. Fenerbahçe derbisinde tüm istatistiklerde üstün olmalarına rağmen 2-0'lık skorun korunamamasına çok kızan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, aynı hataların Schalke önünde tekrarlanmaması için harekete geçti. Defansa özel çalışmalar yaptıran İmparator, özellikle gereksiz top kayıplarına dikkat çekerek, "Savunmadan çıkarken pas seçimini iyi yapın, asla riske girmeyin. Devler Ligi hata kaldırmaz" uyarısında bulundu. Terim'in savunmanın göbeğinde Ozan Kabak ile Serdar Aziz ikilisini bozması beklenmezken, formda Martin Linnes yine sağ bekte olacak. Sol bekte ise Ömer Bayram ile Mariano arasında tercih yapacak olan Fatih Terim'in Ömer'e şans vermesi bekleniyor.

PENALTI İKAZI

Çabukluğu ve hırsıyla Maicon'u kulübeye yollayan Ozan'ın en önemli zaafı 'kolay penaltı' yaptırması. Terim, genç isim den yarın sahada daha sakin ve akıllı olmasını istedi.

TOPLU HÜCUM

Aslan, toplu hücum, toplu defans prensibi ile sahada olacak. Rakip ataktayken herkes topun arkasına geçip, savunma yapacak. Bekler ataklarda, stoperler ise kornerlerde ileri çıkacak.

OLMAK YA DA OLMAMAK

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç maçta 4 puan toplayan Cimbom, grupta 3'üncü sırada yer alıyor. Schalke karşısında alınacak bir yenilgi Aslan'ın ilk iki şansını oldukça azaltacak. Bu nedenle yarınki sınava 'olmak ya da olmamak' gözüyle bakılıyor. Fatih Terim, "Derbi geride kaldı. Artık her şeyinizle Schalke'ye konsantre olun. Kazanamasak bile yenilmemeliyiz" sözleriyle Florya'da oyuncularını motive ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 3 maçtır kalesini kapatamıyor. (Bursaspor 1-1, Yeni Malatyaspor 0-2, Fenerbahçe 2-2). Schalke ile 0-0 biten ilk maçta da rakibe 8 şut pozisyonu verildi. Schalke de Galatasaray gibi savunmada sıkıntılı. Alman ekibi, bu sezon Bundesliga'da 10 maçın sadece 3'ünde gol yemedi. Diğer 7 maçta kalesinde 12 gol gördü.

İŞTE GALATASARAY'IN SCHALKE MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Ömer Bayram, Maicon, Ozan Kabak, Linnes, Donk, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Onyekuru, Sinan Gümüş