Schalke 04 - Galatasaray maçına İskoç hakem
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    04 - maçına İskoç hakem

    Schalke 04 - Galatasaray maçına İskoç hakem

    'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 4'üncü haftasında Almanya'nın 04 takımı ile deplasmanda oynayacağı müsabakada hakem William Collum düdük çalacak.

    'dan yapılan açıklamada salı günü TSİ 23.00'te Gelsenkirchen'de bulunan Veltins Arena'da oynanacak maçı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum'un yöneteceği kaydedilirken, Collum'un yardımcılıklarını da David McGeachie ile Graeme Stewart'ın üstleneceği belirtildi.
    Almanya'da oynanacak müsabaka öncesi 04, 5 puan ile grubun ikinci sırasında yer alırken, ise 4 puanla üçüncü sırada kendisine yer buldu.

    1. 4.11.2018 19:00
    2. Güncelleme: 5.11.2018 01:49
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