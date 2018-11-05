Schalke 04 - Galatasaray maçına İskoç hakem
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 4'üncü haftasında Almanya'nın Schalke 04 takımı ile deplasmanda oynayacağı müsabakada hakem William Collum düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan açıklamada salı günü TSİ 23.00'te Gelsenkirchen'de bulunan Veltins Arena'da oynanacak maçı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum'un yöneteceği kaydedilirken, Collum'un yardımcılıklarını da David McGeachie ile Graeme Stewart'ın üstleneceği belirtildi.
Almanya'da oynanacak müsabaka öncesi Schalke 04, 5 puan ile grubun ikinci sırasında yer alırken, Galatasaray ise 4 puanla üçüncü sırada kendisine yer buldu.
- 4.11.2018 19:00
- Güncelleme: 5.11.2018 01:49
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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