Ndiaye Beşiktaş maçını kaçırabilir!
Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın sonunda kırmızı kart gören Badou Ndiaye, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyebilir
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın sonunda çıkan olaylar sonucunda kırmızı kart gören Badou Ndiaye, 3 maçlık bir ceza alabilir.
Çıkan olaylar sırasında Fenerbahçeli Jailson'un boğazını sıkan Senegalli oyuncu, eğer üç maçlık bir ceza alırsa Beşiktaş ile oynananacak derbi maçı kaçıracak. (Goal)
- 5.11.2018 11:14
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Şenol Güneş: Kaybetmeyi hak etmedik
Toplam 9
Yorum
Hakan Birkere de biz iyi değiliz ; iyi oynamıyoruz deme doğruluğunu gösterin lütfen o zaman saygı duyacağım .
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Şenol Güneş: Kaybetmeyi hak etmedik
Toplam 9
Yorum
Hakan Sn. Hocam ; Dikkat ediyorum kaybedilen her maç sonrası felsefi boyutta şöyle olsaydı böyle olurdu vs . mutlaka bir şey diyorsunuz ..
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Korku tüneli!
Toplam 4
Yorum
Olmaz Sinanın Futbol sekası ve algısı yetersiz o yüzden gelişme sağlayamaz.kendini geliştiremez. Alt yapıdan gençlere şans verilse daha iyi olur
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