Ndiaye Beşiktaş maçını kaçırabilir! – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Ndiaye maçını kaçırabilir!

    Ndiaye <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçını kaçırabilir!

    ile oynanan derbi maçın sonunda gören Badou Ndiaye, ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyebilir

    'in 11. haftasında ile arasında oynanan derbi maçın sonunda çıkan olaylar sonucunda gören Badou Ndiaye, 3 maçlık bir ceza alabilir.

    Çıkan olaylar sırasında Fenerbahçeli Jailson'un boğazını sıkan Senegalli oyuncu, eğer üç maçlık bir ceza alırsa ile oynananacak derbi maçı kaçıracak. (Goal)


    1. 5.11.2018 11:14
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