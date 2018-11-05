Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın sonunda çıkan olaylar sonucunda kırmızı kart gören Badou Ndiaye, 3 maçlık bir ceza alabilir.

Çıkan olaylar sırasında Fenerbahçeli Jailson'un boğazını sıkan Senegalli oyuncu, eğer üç maçlık bir ceza alırsa Beşiktaş ile oynananacak derbi maçı kaçıracak. (Goal)



