Korku tüneli!
Cimbom, son dört maçtan galibiyet çıkartamadı. Oyuncuların derbideki olayların etkisinden henüz çıkamaması ve deplasman fobisi de sıkıntı yaratıyor
YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ
Temsılcımız dış sahada oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet aldı, sadece Antalya'yı yenebildi. Galatasaray'daki bu olumsuzluklara karşın Schalke'nin çıkışı devam ediyor. Bu hafta Hannover 96'yı 3-1 mağlup eden Almanlar, son 4 maçında yenilgi yüzü (1G, 3B) görmedi. Bu durum Şampiyonlar Ligi'nde büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi taraftarları korkuturken Galatasaray teknik heyeti, oyuncuları Schalke maçına motive edebilmek için yoğun çaba harcıyor.
FORVETTE KİM OYNAYACAK?
Schalke maçı öncesinde Galatasaray'da gözler ilk 11'e çevrilirken forvette kimin oynayacağı merakla bekleniyor. Terim'in, ağrıları olduğunu söyleyerek Fenerbahçe karşısında oynamak istemediğini belirten Eren Derdiyok'un sildiği belirtiliyor.
- 5.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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