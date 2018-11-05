Korku tüneli! – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Korku tüneli!

    Korku tüneli!

    Cimbom, son dört maçtan galibiyet çıkartamadı. Oyuncuların derbideki olayların etkisinden henüz çıkamaması ve deplasman fobisi de sıkıntı yaratıyor

    yarın ile Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkacak. Ancak sarı-kırmızılı ekipte işler pek de yolunda gitmiyor. ile zorlu bir maç oynayan Cimbom, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galibiyet hasreti 4'e çıkarken derbi sonrası yaşanan olaylar ve tartışmalar da oyuncuların futboldan uzaklaşmasına neden oldu. Ayrıca sarı-kırmızılı takımın bu sezon da deplasman karnesi pek parlak değil...

    YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

    Temsılcımız dış sahada oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet aldı, sadece Antalya'yı yenebildi. 'daki bu olumsuzluklara karşın 'nin çıkışı devam ediyor. Bu hafta Hannover 96'yı 3-1 mağlup eden Almanlar, son 4 maçında yenilgi yüzü (1G, 3B) görmedi. Bu durum Şampiyonlar Ligi'nde büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi taraftarları korkuturken Galatasaray teknik heyeti, oyuncuları Schalke maçına motive edebilmek için yoğun çaba harcıyor.

    FORVETTE KİM OYNAYACAK?

    Schalke maçı öncesinde Galatasaray'da gözler ilk 11'e çevrilirken forvette kimin oynayacağı merakla bekleniyor. Terim'in, ağrıları olduğunu söyleyerek karşısında oynamak istemediğini belirten 'un sildiği belirtiliyor.
    1. 5.11.2018
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