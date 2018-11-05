Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Galatasaray'ın Schalke 04 maçı kamp kadrosu belli oldu. Eren Derdiyok ile sakat olan Fernado Reges kadroda yer almadı.
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maç haftasındaki Schalke 04 karşılaşması için bugün Almanya'ya gidiyor.
Sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 12.30'da Düsseldorf kentine hareket edecek olan Galatasaray kafilesi, daha sonra kara yoluyla Essen'e geçerek kampa girecek.
Takımımız, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını bugün yerel saatle 18.30'da (TSİ 20.30) maçın gerçekleşeceği Arena AufSchalke'de ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.
Teknik direktörümüz Fatih Terim ve bir oyuncumuz ise yerel saat 18.00'de (TSİ 20.00) Arena AufSchalke Medya Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.
Galatasaray'ın Almanya yolculuğu öncesi kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde: Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli
- 5.11.2018 11:31
- Güncelleme: 5.11.2018 12:05
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Şenol Güneş: Kaybetmeyi hak etmedik
Toplam 9
Yorum
Hakan Birkere de biz iyi değiliz ; iyi oynamıyoruz deme doğruluğunu gösterin lütfen o zaman saygı duyacağım .
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Şenol Güneş: Kaybetmeyi hak etmedik
Toplam 9
Yorum
Hakan Sn. Hocam ; Dikkat ediyorum kaybedilen her maç sonrası felsefi boyutta şöyle olsaydı böyle olurdu vs . mutlaka bir şey diyorsunuz ..
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Korku tüneli!
Toplam 4
Yorum
Olmaz Sinanın Futbol sekası ve algısı yetersiz o yüzden gelişme sağlayamaz.kendini geliştiremez. Alt yapıdan gençlere şans verilse daha iyi olur
Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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