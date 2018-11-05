Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı – Fotomaç – 05 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'da ve Fernando Reges kadroya alınmadı

    Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı

    'ın 04 maçı kamp kadrosu belli oldu. ile sakat olan Fernado Reges kadroda yer almadı.

    Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maç haftasındaki 04 karşılaşması için bugün Almanya'ya gidiyor.

    Sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 12.30'da Düsseldorf kentine hareket edecek olan Galatasaray kafilesi, daha sonra kara yoluyla Essen'e geçerek kampa girecek.

    Takımımız, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını bugün yerel saatle 18.30'da (TSİ 20.30) maçın gerçekleşeceği Arena AufSchalke'de ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

    Teknik direktörümüz Fatih Terim ve bir oyuncumuz ise yerel saat 18.00'de (TSİ 20.00) Arena AufSchalke Medya Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

    Galatasaray'ın Almanya yolculuğu öncesi kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde: Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli

    1. 5.11.2018 11:31
    2. Güncelleme: 5.11.2018 12:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN