Galatasaray, Schalke 04 maçına hazır – Fotomaç – 05 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    , 04 maçına hazır

    Galatasaray, Schalke 04 maçına hazır

    , Şampiyonlar Ligi 4'üncü maçında yarın oynayacağı 04 maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-kırmızılı takım, Veltins Arena'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık idman gerçekleştirdi. Çalışma öncesinde teknik direktör ile kaleci antrenörü Taffarel'in paslaşması renkli görüntüler oluşturdu. Terim daha sonra yardımcıları ile saha ortasında toplantı yaptı. Sarı-kırmızılı teknik ekip ile futbolcular daha sonra fotoğraf çektirdi.

    Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan çalışma, topla çalışma ile devam etti. Sarı-kırmızılıar idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

    Öte yandan antrenmanı 2'nci Başkan Abdurrahim Albayrak da takip etti.

    1. 5.11.2018 22:02
    2. Güncelleme: 5.11.2018 22:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray, Schalke 04 maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN