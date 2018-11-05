Galatasaray, Schalke 04 maçına hazır
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4'üncü maçında yarın oynayacağı Schalke 04 maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı takım, Veltins Arena'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık idman gerçekleştirdi. Çalışma öncesinde teknik direktör Fatih Terim ile kaleci antrenörü Taffarel'in paslaşması renkli görüntüler oluşturdu. Terim daha sonra yardımcıları ile saha ortasında toplantı yaptı. Sarı-kırmızılı teknik ekip ile futbolcular daha sonra fotoğraf çektirdi.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan çalışma, topla çalışma ile devam etti. Sarı-kırmızılıar idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.
Öte yandan antrenmanı 2'nci Başkan Abdurrahim Albayrak da takip etti.
- 5.11.2018 22:02
- Güncelleme: 5.11.2018 22:02
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
Galatasaray, Schalke 04 maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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