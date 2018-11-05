Galatasaray kafilesi, Almanya'ya gitti
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    kafilesi, 'ya gitti

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> kafilesi, <a href="/index/almanya?id=c6a4b04f-8057-4b06-83f9-8d6f66de1443" class="" rel="tag">Almanya</a>'ya gitti

    , UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın temsilcisi 04 ile deplasmanda yapacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti

    'ndan Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Düsseldorf kentine hareket eden sarı-kırmızılı kafilede, ameliyat edilen Emre Akbaba ve Yuto Nagatomo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan ve Reges yer almadı.

    Kulübü Başkanı ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da kafileyle 'ya hareket etti.

    Sarı-kırmızılı kafileyi uğurlamak için havalimanına gelen çok sayıda taraftar, ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

    , 04 karşılaşması için son antrenmanını bugün TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Veltins Arena'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirecek. ve bir futbolcu, TSİ 20.00'de stattaki medya merkezinde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

    Sarı-kırmızılıların kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

    Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, , , Garry Rodrigues, , Younes Belhanda, , İsmail Çipe, Martin Linnes, , Badou Ndiaye, , Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

    1. 5.11.2018 12:47
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