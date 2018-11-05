İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Düsseldorf kentine hareket eden sarı-kırmızılı kafilede, ameliyat edilen Emre Akbaba ve Yuto Nagatomo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Fernando Reges yer almadı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da kafileyle Almanya'ya hareket etti.

Sarı-kırmızılı kafileyi uğurlamak için havalimanına gelen çok sayıda taraftar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Galatasaray, Schalke 04 karşılaşması için son antrenmanını bugün TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Veltins Arena'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirecek. Teknik direktör Fatih Terim ve bir futbolcu, TSİ 20.00'de stattaki medya merkezinde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Sarı-kırmızılıların Almanya kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.