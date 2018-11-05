Galatasaray, Almanya deplasmanında – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    , deplasmanında

    Galatasaray, Almanya deplasmanında

    , Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın 'nın 04 takımına konuk olacak.

    Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

    04'ün yanı sıra Rusya'dan ve Portekiz'den Porto takımlarının yer aldığı D Grubu'nda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 3. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı ve grupta 2. sırada yer aldı.

    İki takım arasında 'da oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

    Grubun diğer maçında ise aynı saatte lider Porto ile puanı bulunmayan Lokomotiv Moskova, Portekiz'deki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

    - İskoç hakem görev alacak

    Schalke 04 ile arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek.

    Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ile Graeme Stewart üstlenecek.

    Andrew Dallas ile Nicholas Walsh'ın ilave yardımcı hakem olacağı mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Francis Connor yapacak.

    - Puan durumu

    D Grubu'nda 4. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

    Takım O G B M A Y Av. P
    Porto 3 2 1 0 5 2 3 7
    Schalke 04 3 1 2 0 2 1 1 5
    Galatasaray 3 1 1 1 3 1 2 4
    Lokomotiv Moskova 3 0 0 3 1 7 - 6 0

    - Sarı-kırmızılılarda sakat futbolcuların durumu

    Galatasaray'da sakatlığı bulunan 2 futbolcu Schalke 04'e karşı sahadaki yerini alamayacak.

    Ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan ile Fernando Reges'in durumları ise belirsizliğini koruyor.

    - Son 4 resmi maçını kazanamadı

    Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçında galibiyet alamadı.

    Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 'de 3, Şamiyonlar Ligi'nde ise 1 müsabakayı kazanamadı.

    Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur 'a mağlup oldu. 'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da yaptığı maçtan beraberlikle ayrıldı.

    Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 5 gole engel olamadı.

    - Alman ekibinde 3 eksik

    Schalke 04'te 3 futbolcu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

    Mavi-beyazlı ekipte kaleci Ralf Fahrmann, savunma oyuncusu Hamza Mendyl ile hücum futbolcusu Cedric Teuchert'in sakatlıkları bulunuyor.


    1. 5.11.2018 09:42
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