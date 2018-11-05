Eren Derdiyok'un bileti kesildi!
Bu sezon Eren Derdiyok'la kriz yaşayan Galatasaray, tecrübeli futbolu ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor.
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in gitmesinin ardından takımın 1. forveti olan Eren Derdiyok'la sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi. Sözleşmesini TL'ye çevirmeyi kabul etmediği için kulüple gergin anlar yaşayan Eren'in yerine teknik direktör Fatih Terim, yönetimden 2 forvet takviyesi yapılmasını istedi.
Sarı kırmızılı yönetimin Ocak ayında öncelikli hedefin forvet olacağı ve bu bölgeye ağırlık verileceği bildirildi.
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- 5.11.2018 11:00
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Şenol Güneş: Kaybetmeyi hak etmedik
Toplam 9
Yorum
Hakan Birkere de biz iyi değiliz ; iyi oynamıyoruz deme doğruluğunu gösterin lütfen o zaman saygı duyacağım .
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Şenol Güneş: Kaybetmeyi hak etmedik
Toplam 9
Yorum
Hakan Sn. Hocam ; Dikkat ediyorum kaybedilen her maç sonrası felsefi boyutta şöyle olsaydı böyle olurdu vs . mutlaka bir şey diyorsunuz ..
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Korku tüneli!
Toplam 4
Yorum
Olmaz Sinanın Futbol sekası ve algısı yetersiz o yüzden gelişme sağlayamaz.kendini geliştiremez. Alt yapıdan gençlere şans verilse daha iyi olur
Eren Derdiyok'un bileti kesildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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