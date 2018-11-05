Eren Derdiyok'un bileti kesildi! – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    'un bileti kesildi!

    Eren Derdiyok'un bileti kesildi!

    Bu sezon 'la kriz yaşayan , tecrübeli futbolu ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor.

    'da Bafetimbi Gomis'in gitmesinin ardından takımın 1. forveti olan 'la sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi. Sözleşmesini TL'ye çevirmeyi kabul etmediği için kulüple gergin anlar yaşayan Eren'in yerine teknik direktör , yönetimden 2 forvet takviyesi yapılmasını istedi.

    Sarı kırmızılı yönetimin Ocak ayında öncelikli hedefin forvet olacağı ve bu bölgeye ağırlık verileceği bildirildi.

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    1. 5.11.2018 11:00
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