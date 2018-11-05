Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in gitmesinin ardından takımın 1. forveti olan Eren Derdiyok'la sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi. Sözleşmesini TL'ye çevirmeyi kabul etmediği için kulüple gergin anlar yaşayan Eren'in yerine teknik direktör Fatih Terim, yönetimden 2 forvet takviyesi yapılmasını istedi.

Sarı kırmızılı yönetimin Ocak ayında öncelikli hedefin forvet olacağı ve bu bölgeye ağırlık verileceği bildirildi.

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