Cezalar için hazırlık başladı
Yarın Ndiaye’nin cezasının yanı sıra Terim ve Şaş’ın PFDK’ya hangi maddeler üzerinden sevk edileceği belli olacak
KORUMA İSTEMEDİ
F.Bahçe maçında hem Skrtel hem de Jailson'la kavga eden Hasan Şaş, zor günler yaşıyor. Tehditler aldığı belirtilen antrenör, yakın çevresi tarafından emniyetten güvenlik istemesi konusunda uyarıldı. Hatta ailesinin böyle bir başvuru yapmaya hazırlandığı ama Hasan Şaş'ın kabul etmediği belirtildi.
OZAN'IN ŞÖHRETİ SINIRLARI AŞTI
Fatıh Terim'in Türk futboluna kazandırdığı Ozan Kabak, Avrupa basınının ilgisini çekmeye devam ediyor. 18 yaşındaki oyuncu, bu kez Hollanda basınında kendisine yer buldu. Avrupa'nın genç yıldızlarını tanıtan Voetbal International, Ozan Kabak'ı konu aldı ve futbolcuyu, Ajax'ın 19 yaşındaki kaptanı Matthijs de Ligt'e benzetti.
YENİ KORKMAZ
Voetbal International, Emre Belözoğlu'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç Türk futbolcunun Ozan Kabak olduğuna vurgu yaptığı haberinde, Schalke karşısındaki başarılı performansına da değindi. Galatasaray taraftarının genç oyuncuya olan büyük ilgisine de yer verildi.
40 YAŞINDA ŞAMPİYON
Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Didier Drogba, 40 yaşında bir kupa daha kazandı. Tecrübeli futbolcu, USL'de sahibi olduğu ve aynı zamanda formasını giydiği Phoenix Rising ile şampiyonluğa ulaştı. Drogba, Batı Konferans Finali'nde Orange County'yi 2-1 yendikleri maçta bir de gol atmayı başardı.
- 5.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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