Cezalar için hazırlık başladı – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Cezalar için hazırlık başladı

    Cezalar için hazırlık başladı

    Yarın Ndiaye’nin cezasının yanı sıra Terim ve Şaş’ın PFDK’ya hangi maddeler üzerinden sevk edileceği belli olacak

    ; Ndiaye için 2'den fazla ceza beklemiyor. Terim'in 38 ve 41, 'ın ise 44. maddelerinden PFDK'ya sevk edilmesi gündemde... Hukukçular, savunma için yoğun bir hazırlık yapıyor.

    KORUMA İSTEMEDİ

    F.Bahçe maçında hem Skrtel hem de Jailson'la kavga eden Hasan Şaş, zor günler yaşıyor. Tehditler aldığı belirtilen antrenör, yakın çevresi tarafından emniyetten güvenlik istemesi konusunda uyarıldı. Hatta ailesinin böyle bir başvuru yapmaya hazırlandığı ama Hasan Şaş'ın kabul etmediği belirtildi.

    OZAN'IN ŞÖHRETİ SINIRLARI AŞTI

    Fatıh Terim'in Türk futboluna kazandırdığı , Avrupa basınının ilgisini çekmeye devam ediyor. 18 yaşındaki oyuncu, bu kez Hollanda basınında kendisine yer buldu. Avrupa'nın genç yıldızlarını tanıtan , Ozan Kabak'ı konu aldı ve futbolcuyu, Ajax'ın 19 yaşındaki kaptanı Matthijs de Ligt'e benzetti.

    YENİ KORKMAZ

    Voetbal International, Emre Belözoğlu'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç Türk futbolcunun Ozan Kabak olduğuna vurgu yaptığı haberinde, karşısındaki başarılı performansına da değindi. Galatasaray taraftarının genç oyuncuya olan büyük ilgisine de yer verildi.

    40 YAŞINDA ŞAMPİYON

    Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden , 40 yaşında bir kupa daha kazandı. Tecrübeli futbolcu, USL'de sahibi olduğu ve aynı zamanda formasını giydiği Phoenix Rising ile şampiyonluğa ulaştı. Drogba, Batı Konferans Finali'nde Orange County'yi 2-1 yendikleri maçta bir de gol atmayı başardı.
    1. 5.11.2018
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