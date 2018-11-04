Yabancı olsun – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    olsun

    Yabancı olsun

    Koridorlarda, “ hakem gelsin” sesleri yükseldi.

    Olaylı derbi sonrası soyunma odasına giren futbolcuların, teknik heyetin ve yöneticilerin hakemlere serzenişi sürdü. girerken bazı yöneticilerin, "Hakkıyla hakem gelsin. Siz de kurtulun biz de" dediği iddia edildi.
    1. 4.11.2018
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